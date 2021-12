El estado de Chiapas fue sede del “Primer Congreso Internacional Industria, Tecnología e Innovación Espacial”, que contó con la presencia del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la participación de forma presencial y virtual de integrantes de las agencias espaciales de Canadá, Corea, Japón y Estados Unidos.

El evento, efectuado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se realizó con el objetivo de impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico e industrial a través de la identificación y reconocimiento del estado presente y futuro aeroespacial.

Con el esfuerzo tripartito del gobierno, sector empresarial y la academia, el Gobierno de Chiapas busca incentivar el desarrollo tecnológico, herramienta que contribuirá a elevar la competitividad, alcanzar una mayor especialización productiva, fortalecer el bienestar, la economía y el progreso de la entidad y de México.

Escandón Cadenas dejó en claro que la ciencia, la tecnología y la innovación no sólo se rigen en el aspecto económico, por lo que es necesario aprovechar la fortaleza que brindan en el ámbito social y utilizarla para atender las necesidades de Chiapas y México, a fin de que nadie se quede afuera ni atrás; “la idea es que todas y todos puedan disfrutar de los adelantos tecnológicos, si no, no tendrían razón de ser”.

Y es que ante la pandemia por COVID-19, precisó, los avances en la ciencia y la tecnología que están al servicio de todas y todos, han sido muy importantes para no detener la marcha en los diferentes aspectos de la economía, la educación, la salud y otros rubros. Por ello, refrendó su voluntad de seguir consolidando distintos proyectos que permitan a las presentes y futuras generaciones estar más preparadas y capacitadas frente a los nuevos retos.

Primer Congreso Internacional Industria, Tecnología e Innovación Espacial. Foto: Especial

Ante importantes personalidades de la comunidad científica de México y varias partes del mundo, Escandón Cadenas resaltó la trayectoria del chiapaneco Luis Enrique Velasco Velázquez, quien dirigió al equipo que construyó y diseñó el sistema de travesía del vehículo “Perseverance” de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, lo felicitó por esta iniciativa en favor de la industria espacial que reunió a funcionarios de los tres órdenes de gobierno, académicos y al sector empresarial procurando que más niñas, niños y jóvenes se interesen en las disciplinas científicas, y estar al pendiente de ayudar al desarrollo integral de su patria chica, que es Chiapas.

En este foro de gran importancia y en un momento crucial para la entidad chiapaneca, Velasco Velázquez, también CEO de Space Zero Gravity, agradeció el respaldo del mandatario chiapaneco, y señaló que el objetivo es sumar experiencia y empuje del sector empresarial a la carrera y negocio espacial, un sueño que, dijo, empieza a hacerse realidad, pues luego de 33 años vuelve a su tierra natal con nuevos proyectos y tecnologías, y de la mano de muchas personas aliadas.

Al respecto, el secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno de Chiapas, Carlos Alberto Salazar Estrada, resaltó la relevancia de apostarle a la ciencia, la tecnología e innovación como una fuente de bienestar en favor de la economía de la entidad, aunado al impulso de la agroindustria y el turismo. Celebró la realización del Congreso Internacional, ya que representa un primer esfuerzo con el que se espera generar sinergias e inquietudes en los distintos sectores de la sociedad para aprovechar todas las oportunidades y beneficios que ofrece la industria aeroespacial.

Primer Congreso Internacional Industria, Tecnología e Innovación Espacial. Foto: Especial

En su intervención, el coordinador de Formación de Capital Humano en el Campo Espacial, Carlos Duarte Muñoz, en representación del doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, aplaudió la visión del científico chiapaneco Luis Enrique Velasco Velázquez, y el apoyo del gobernador Rutilio Escandón y del sector empresarial del estado, por el impulso a la iniciativa de desarrollar tecnología aeroespacial en Chiapas considerando que esta nueva era forja una relación estrecha entre la humanidad y el espacio.

Ponderó que Chiapas es privilegiado para el desarrollo espacial, con una ubicación estratégica que lo convierte en un puente a Centro y Sudamérica, con acceso a la Cuenca del Pacífico que le podría permitir eventualmente lanzar naves al espacio.

Al respecto, precisó que anteriormente se había definido la construcción de un Puerto Espacial, en el ejido Allende municipio de Tonalá, a unos 10 kilómetros de la línea de Costa, por las condiciones propias del lugar.

Primer Congreso Internacional Industria, Tecnología e Innovación Espacial. Foto: Especial

En ese contexto, el director de la Red de Telecomunicaciones y Mexsat, Jorge Alberto Romo González, subrayó la importancia de que la tecnología esté al servicio del pueblo de México, para resolver las problemáticas sociales y económicas, cerrar la brecha digital, lograr una productividad autosustentable y mejoramiento de los servicios que se brindan a la gente, “Chiapas tiene un gran talento en ingeniería, por ello es necesario seguir apoyando estas acciones”.

Durante dos días se realizaron conferencias magistrales, mesas redondas, presentaciones de proyectos y actividades académicas con la participación de actores claves en el ámbito gubernamental, académico y empresarial provenientes de América, Europa y Asia; además de estudiantes y público en general, efectuado con estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia del COVID-19.