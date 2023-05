Protestas de policías estatales suben 125%

De acuerdo con la investigación “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2022)” elaborado por la organización Causa en Común, las manifestaciones de policías en las entidades federativas crecieron 125.5 por ciento en el último año, ya que pasaron de 31 en el 2021 a 70 en el 2022.

En total, en los cuatro años analizados, que es lo que ha transcurrido del actual sexenio, se registraron 331 movilizaciones de uniformados de estados o municipios. La entidad en donde hubo más casos fue Sinaloa, con 29.

Las razones más recurrentes por las cuales los policías estatales y municipales se manifestaron en ese lapso fueron cobro de cuotas, restitución de bono de riesgo, actos de corrupción, falta de contrato, cambio de jornadas, abuso de autoridad y trato denigrante.

Al respecto, la directora de Causa en Común, María Elena Morera, dijo a La Razón: “Lo que está sucediendo es lo que siempre ha sucedido, no es exclusivo de este sexenio, pero en el actual se ha empeorado la situación de los policías… es que muchas veces ni siquiera tienen seguro de gastos funerarios, que es indispensable sobre todo en estados con alta criminalidad”.

La tendencia del 2018 a la actualidad de las problemáticas que viven los policías va en declive, por lo que no se espera que mejore en lo que resta de este sexenio

María Elena Morera, Directora de Causa en Común

Añadió que en México no existe una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad, lo que abre espacios para la discrecionalidad y el abuso.

“Hay policías que no trabajan 12 horas, sino que trabajan 16 horas y esas horas extras nunca se las pagan” expresó.

Y enfatizó: “La tendencia del 2018 a la actualidad de las problemáticas que viven los policías va en declive, por lo que no se espera que mejore en lo que resta de este sexenio”.

Gráfico

Del documento se desprende que el deterioro en las condiciones de trabajo de los policías está asociado a la reducción de las partidas presupuestales federales, pues en los últimos cuatro años sólo se han aprobado aumentos mínimos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Además, el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg), un subsidio que beneficia a 300 municipios con alto índice de incidencia delictiva, desapareció en el 2021 y apenas en este 2023 se le volvieron a asignar recursos pero sólo por mil millones de pesos, “cantidad que no representa ni la cuarta parte que se asignaba en años anteriores”.

Cabe señalar que en el 2021 el presupuesto del FASP fue de siete mil 696 millones de pesos; para el año siguiente aumentó apenas a siete mil 988 millones, mientras que para este ejercicio del 2023 la cifra sólo subió a ocho mil 786 millones de pesos.

A las malas condiciones laborales se suma la constante baja que hay de elementos, pues en lo que va del año —con corte al 10 de mayo— 166 policías han sido asesinados.

“Ahora hay más bajas que en sexenios anteriores y esto se debe al maltrato que tienen los policías” señaló la fundadora de Causa en Común, María Elena Morera.

“El presidente no tiene ninguna intención de cambiar su forma de pensar, sigue diciendo que sí funciona su estrategia de abrazos, no balazos, que en México ya no hay masacres, que no hay impunidad y bueno, todas las mentiras que dice en las mañaneras, las va a seguir repitiendo”, expresó.

Y agregó: “Por lo pronto, de aquí al 2024 no vamos a ver mejoras, pero lo que sí debemos exigir es que los gobernadores hagan su chamba, porque a ellos les toca, es su responsabilidad tener bien a los policías y no lo están haciendo”.