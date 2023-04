Pueblo Mágico de Bernal prohíbe venta cervezas en vasos con forma de pene

Para no perder la distinción de Pueblo Mágico en Peña de Bernal, la Secretaría de Turismo de Querétaro y el gobierno municipal de Ezequiel Montes solicitaron a los establecimientos de bebidas alcohólicas ubicados en el Pueblo Mágico de Bernal eviten vender cervezas en envases con forma de pene o glúteos de mujer , ya que dañan la imagen de la localidad.

De acuerdo con la secretaria de Turismo local, Adriana Vega Vázquez Mellado, se ha pedido a los negocios del Pueblo Mágico que no utilicen este tipo de vasos obscenos porque no muestran ni representan las virtudes y atractivos culturales del destino turístico.

"No están cómodos con esa imagen y sí es importante tomar acciones. Sobre las sanciones, no le toca a la Secretaría de Turismo, eso lo trabajamos en conjunto con la presidencia, pero me imagino que ellos sí están tomando esas medidas reglamentarias para poder llevarlo a cabo"