Querétaro está dando una muestra de que sí hay de otra: Mauricio Kuri

Con una formación empresarial que no lo abandona ni un momento, Mauricio Kuri acomete en Querétaro su cuarto mes de gobierno poniendo en un lugar prioritario el tema de la seguridad.

La población de la entidad que gobierna tiene, según encuestas que mandó a realizar para su estrategia de seguridad, más preocupación por los temas de conflictividad entre vecinos. Sin embargo, el mandatario estatal admite que pudiera existir el riesgo de que entre criminalidad si se dejan de tomar ciertas decisiones y de realizar un conjunto de tareas.

En ese sentido advierte: “No podemos permitir por ningún motivo que lo que está sucediendo en estados vecinos se contagie Querétaro, con eso que está pasando allá”.

En entrevista con La Razón, también habla de otros temas relevantes del momento como la polarización, los acuerdos con instancias de la Federación, el futuro político y sobre si hay un modelo panista de gobierno en el país. Sobre esto último refiere que Querétaro es prueba de que “sí hay de otra”.

Y agrega: “Y en ese ‘sí hay de otra’, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos”.

¿A cuatro meses de haber llegado al gobierno, qué es lo que ha encontrado y cuáles son los retos importantes que tiene enfrente? Primero tengo que reconocer que recibí un gobierno ordenado, en paz y pujante en temas económicos. Querétaro, por lo mismo, tiene grandes retos y grandes desafíos. Por el gran crecimiento que hemos tenido en tan pocos años, la presión es muy grande por parte de la sociedad y tengo que estar a la altura. Y por lo mismo, los recursos no son siempre suficientes para las necesidades que tiene el estado. Pero el principal reto, estoy convencido, es mantener al estado seguro, apartado de lo que está sucediendo en los demás estados. Estamos concientes del riesgo de tener eventos, pero no por eso dejamos de tomar la responsabilidad de tener las herramientas necesarias para hacerles frente.

En seguridad, ¿cuál es la principal preocupación? El delito más frecuente es el de lesiones. Para hacer el plan estratégico de seguridad estuvimos estos cuatro meses haciendo, entre otras cosas, muchas encuestas, y esto nos dio luz de lo que está sucediendo en el estado. Vengo del sector empresarial y siempre he dicho que hay que dar el producto que la gente quiere; más que el que necesita el que está pidiendo. Por eso fuimos a preguntar y tuvimos una gran cantidad de buenas y malas noticias. La mejor noticia es que el crimen organizado no está en Querétaro. De 13 mil personas que encuestamos ninguna de ellas dice que haya habido o haya tenido algún contacto para pedirle extorsión en su colonia o en su negocio. El principal problema que tienen los queretanos son las lesiones, el problema que tiene con el vecino. Es un tema de mediación y eso habrá que seguirlo cuidando y por supuesto atacar el problema. Pero no podemos permitir por ningún motivo que lo que está sucediendo en estados vecinos se contagie Querétaro, con eso que está pasando allá. Por eso hicimos este anuncio de una inversión de más de cuatro mil millones de pesos para la seguridad del estado.

¿Hay algún riesgo latente de que el crimen organizado pudiera entrar al estado? Si no nos ocupamos de lo que nos tenemos que ocupar por supuesto que sí. Pero estamos haciendo un frente común presidentes municipales, gobierno del estado, las diferentes direcciones y secretarías de Seguridad Pública municipales, la estatal, la fiscalía. Tenemos una fiscalía a la que le estamos dando todas las herramientas. Es una fiscalía que combate mucho la impunidad. Por decirte algo, a nivel nacional de cada 10 homicidios, ocho no son esclarecidos y en Querétaro es al revés: de cada 10, son esclarecidos ocho. Por eso lo más importante es combatir la impunidad, estar haciendo, digamos, una sola muralla. Y también, por supuesto hay que decirlo, con un Ejército nacional que se rifa con nosotros, que siempre nos ha apoyado; con la Guardia Nacional, y siempre tendrán todo el apoyo de nosotros. También por supuesto la Fiscalía General de la República.

Cuando se combate en algunos lados con cierta frontalidad al crimen éste tiende a dispersarse y a buscar otros espacios, lo que llaman el efecto cucaracha. ¿Cómo evalúan ese riesgo y cómo tienen pensado contenerlo? Querétaro siempre se ha distinguido por no ser un lugar cómodo para delinquir. Por eso aquellos que vienen acá saben que su único destino será la cárcel o mejor regresarse. Es un trabajo que es de todos los días. Ahí no podemos bajar la guardia.

¿Cuáles son los ejes del proyecto de seguridad que comenta? Va en dos partes: primero, la parte de infraestructura que son los cuatro mil millones de pesos. Por decirte algo, tenemos una Secretaría de Seguridad Pública que es una bodega. Por eso tenemos que hacer un complejo de seguridad que va albergar a esa Secretaría y a la cadena de formación y de adiestramiento, en un nuevo complejo, enorme, en ocho hectáreas, en una de las partes más céntricas, sobre la carretera 57. Y por otra parte 64 arcos carreteros que nos van a permitir, con las nuevas placas (que emite el estado), que ya tienen nuevos símbolos de seguridad, saber dónde están los delincuentes, saber quién entra por nuestro estado y cómo lo podemos ya sea prevenir o investigar y por supuesto también cómo reaccionar. Por otra parte, tenemos 18 plataformas para drones, hangares de drones en todo el estado, para estar cerca de cualquier parte y atender temas de protección civil, de seguridad y prevención. Y por otra parte también el adiestramiento para la policía, que haya una policía confiable y capaz como la que tenemos, y bien pagada. Y por otra parte también 200 kilómetros de fibra óptica, lo que nos va a permitir estar en la punta de lanza en lo que se refiere a la tecnología.

Esta inversión refiere a un tema de contención o un tema de reducción de delitos en general. Por supuesto que yo voy a la reducción de los delitos. No solamente a la contención de que no nos contagiemos de lo que está afuera. Por eso la otra parte que estamos haciendo es inclusive cambiar leyes y capacitar a policías para que puedan mediar en los conflictos. Los mayores problemas de los que la gente se quejaba eran dos: los pleitos con los vecinos y que en el 911 la reacción era lenta. Por eso estamos trabajando también con tecnología, para que entre rápido la llamada donde tiene que entrar, porque a veces entraba el llamado de un municipio en otro o al gobierno del estado y esto se va a arreglar.

El mandatario estatal en imagen de archivo. Foto: Especial

DIAGNÓSTICO y PROYECTOS

Mauricio Kuri refirió en la entrevista que ve seis grandes retos y desafíos en la entidad: la seguridad patrimonial y física, pero también la laboral y la jurídica; la movilidad para bajar la presión del tránsito pero no la calidad de vida.

Otro más es el crecimiento económico y al respecto apuntó que “soy un convencido de que la única forma de bajar la pobreza es la empresa”. Por eso apunta también como reto el de la mejora regulatoria.

El mandatario estatal indica que para incrementar la posibilidad de atraer empresas requiere dotarlas de energía. “Por eso he tenido reuniones con el director de la CFE, con don Manuel Bartlett. Hicimos una agencia estatal de energía para poder darle la seguridad a los inversionistas”.

Otro asunto importante que anota es el del agua al que define como “problema serio, histórico” y que busca atender con la obra del Acueducto III.

Por lo pronto, entre los primeros resultados de su corta administración enumera el aumento en 13 por ciento en el apoyo a la Universidad Autónoma de Querétaro, y las becas que se otorgan en todas las instituciones públicas de nivel superior.

¿Considera que hay un modelo panista de gobierno en el país? Y si es así, ¿tendría Querétaro los rasgos principales de este modelo? Yo creo que Querétaro ha dado y está dando una muestra de que sí hay de otra. Y en ese “sí hay de otra” lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos. Por decirte, este nuevo presupuesto que hicimos, mi primer presupuesto, fue votado por unanimidad por todas las fuerzas políticas: Morena, PRI, Verde, PAN, Querétaro Independiente. Yo creo que México es un mosaico de muchísimas diversidades y creo que ahí está nuestra ventaja competitiva. Yo creo que Querétaro tiene que apostar a la unión, a la tolerancia y a que juntos valemos más y podemos llegar más lejos. Yo no creo que uno solo tenga la verdad o que uno solo tenga la solución. Al contrario, creo que entre todos la podemos encontrar. Por ejemplo, yo no soy militante panista, pero aún así, estoy muy agradecido con el PAN. Me siento panista de corazón y creo de verdad que esto me da mucho más responsabilidad con un partido que me abrió las puertas, un partido de ciudadanos. Fui presidente municipal, senador, coordinador de la bancada más importante de oposición en la Cámara de Senadores, siendo ciudadano, por eso me siento de verdad muy orgulloso de ser un panista sin tener la credencial.

¿Considera que en estos momentos hay una buena relación de colaboración con las autoridades federales?, en algunos proyectos se requiere colaboración. Totalmente de acuerdo. Yo necesito todo el apoyo y la coordinación con la Federación. No nada más en seguridad, que la hay. Tengo muy buena relación, una gran admiración y cariño por el secretario de Gobernación, por el secretario de Relaciones Exteriores, con el propio Presidente, quien conmigo lo único que ha tenido han sido deferencias y trabajo en conjunto. Y Querétaro necesita de la Federación como la Federación necesita de Querétaro, y yo lo único que te puedo hablar de ellos es que ha sido una muy muy cercana y estrecha relación con todo el aparato federal.

¿Tiene usted alguna agenda de temas que no atañen a cuestiones locales y de urgente resolución, como federalismo, democracia…? Yo estoy convencido que uno de los principios de cuando yo fui presidente Coparmex, y esto lo empata muy bien el PAN, es que se necesita toda la sociedad posible y solamente el gobierno necesario. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando para fortalecer el tejido social a nivel nacional. Estamos con un país dividido, polarizado; un país lastimado, ensangrentado, y ante eso cada quien tenemos que dar lo nuestro. Lo que está sucediendo no es culpa de alguien o de un grupo, de un partido o de una persona. Lo que está sucediendo es responsabilidad de todos y si queremos vivir en un mejor país, con la mejor calidad de vida, la fórmula es muy fácil: que los servidores públicos y que los ciudadanos hagan una sola cosa, que cumplamos la ley y con eso estaríamos del otro lado.

¿Tiene usted alguna aspiración para después de su administración? Yo en mi vida nunca me he puesto un techo. Ni cuando fui empresario dije: quiero una, dos, tres tiendas; (quiero) las que yo pueda manejar. Ni cuando fui presidente municipal. Llegué a ser gobernador, senador, coordinador, nunca me he puesto un techo. De lo que sí estoy convencido es de una sola cosa: si quieres seguir creciendo en lo que estoy haciendo, como en una empresa o en el gobierno, tienes que dar resultados. Tengo que ser un gobernador de resultados para, primero que nada, ayudar a mi estado; después, por el prestigio de tu servidor y de mi familia, que es lo que más vale. Mi padre siempre me dijo que vale mucho más el prestigio que el dinero, y lo primero que tengo que dar es dar resultados. Y es lo que estoy haciendo todos los días en Querétaro. Cuando me preguntaban si yo quería hacer algo más, siempre les decía: “Oye, ¿te gustaría que el que te va a operar del corazón esté pensando en la siguiente operación o en la tuya?” Aunque sea el mejor de los cirujanos, quieres que esté pensando en tu operación. Para eso me contrataron y es lo que estoy haciendo ahorita.

Sobre la polarización, ¿considera que la que se vive a nivel nacional ha permeado en su estado o ha generado alguna situación de complejidad para la resolución de los problemas? Mira, yo lo veo al contrario. Por supuesto que hay diversidad de pensamiento, lo cual es bienvenido, siempre y cuando haya respeto y que se dé conforme a la ley, por supuesto que estaremos siempre de acuerdo para sentarnos en cualquier mesa. Nosotros ganamos con el 53 por ciento (del apoyo) de los queretanos y ganamos prácticamente todo y esto es una gran, pero gran responsabilidad. Y yo al contrario, cuando gané me quité la camisa de cualquier partido y me puse la de Querétaro para gobernar para todas y para todos entendiendo que necesitamos un solo Querétaro. Aquí no hay colores, hay una sola meta y no importa quién meta gol, mientras quien gane sea Querétaro. Tengo muy buena relación por ejemplo con la presidenta municipal de Arroyo Seco, que es de afiliación de Morena; con los diputados locales de Morena, con los del PRI, los del Verde… Me siento una persona muy abierta que me gusta construir y nunca dividir.

¿Cómo percibe a la colectividad en Querétaro? Yo he sido siempre empresario y cuando yo tenía clientes que eran muy pero muy exigentes, me daba mucho gusto. Porque me hacían ser mejor empresario. Como servidor público, Querétaro tiene algo muy padre: que los ciudadanos son bien exigentes y eso es muy bueno. Te hacen ser mejor servidor público. Algo que no les gusta luego luego te dicen y te enfrentan y lo buscan, pero también participan. Entiendo que falta mucho todavía en la participación ciudadana, pero creo que tenemos que meternos a la vida pública del país. Que no nos quejemos si no participamos. Creo de verdad que Querétaro va en el camino correcto con una sociedad civil muy motivada, muy trabajadora, sobre todo muy participativa.

¿Cómo se siente usted en temas de sensibilidad social? Me duele mucho que hay muchos querétaros, es decir, sí hay mucha desigualdad en el estado. Es algo que comparto plenamente con el Presidente de la República. Y la visión que yo tengo es dar oportunidades, por supuesto, ayudar a los que menos tienen, pero estoy convencido que lo mejor que podemos hacer por la gente es que tenga trabajo. No hay nada ni nadie que te pueda dar la dignidad que te da el trabajo. Por eso le apuesto mucho a la empresa como única vía de a deveras de bajar la desigualdad tan grande que tiene el país.