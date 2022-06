QRoo va hacia su transformación; Mara Lezama hará un gobierno diferente: de izquierda

Quintana Roo se convierte en el bastión de la Cuarta Transformación, es el poderoso mensaje político que lanzó Mara Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo, al cerrar su Gira de Agradecimiento por los 11 municipios, en Cancún, la ciudad que la eligió alcaldesa dos veces y la llevó al poder estatal.

Ante miles de benitojuarenses, Lezama reafirmó un “gobierno de izquierda” en el estado más turístico de México.

“Durante muchos años la izquierda luchó para gobernar este estado, para tener un suelo parejo, por eso hoy con humildad vengo a decirles gracias” expresó la primera mujer y primera morenista electa gobernadora, ante una audiencia para la que no fue difícil entender la referencia a que en Cancún, López Obrador ganó elecciones durante 18 años en sus 3 elecciones presidenciales, lo que sin duda influyó para que el pasado 5 de junio Mara ganara por abrumadora mayoría del 57% .

Cumple transformación en Cancún

En la Plaza de la Reforma, en una tarde de cielo espléndido, los morenistas y ciudadanos congregados escuchan a Mara hacer recuento del cumplimiento de sus compromisos:

"Cómo lo dije aquí cuando gané en 2018, que Benito Juárez no se endeudaría, y no se endeudó; prometí el mejoramiento del Boulevard Colosio y hoy me reuní con las partes y está por iniciar", afirmó en medio de aplausos de los cancunenses.

"Prometí el Puente Nichupté que es una realidad y que además será gratuito; prometí rescatar de la corrupción el teatro de la ciudad y en los próximos días será inaugurado; prometí un refugio para mujeres, una casa temporal para adultos mayores y una casa de asistencia para niños y niñas y lo cumplí", expresó la gobernadora electa.

Mucha expectativa hay en Quintana Roo ante la certeza de un gobierno diferente, el gobierno de la transformación, ante el anuncio del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Gabinete

Un día antes, en Chetumal, la capital del estado, Mara Lezama dibujó la integración de su gabinete: serán evaluados constantemente “pues lo que no se mide no sirve, y lo que no sirve se desecha”.

“Será un gabinete de gente honesta trabajadora que ame Quintana Roo, que quiera servir, todos quintanarroenses, que si tendrá chetumaleños, no gente que venga y se tenga que ir.”

Y fue más allá al declarar “vamos a trabajar, a terminar con la arrogancia del poder.”

Afirmó que quienes la acompañen en el Gobierno de la Transformación serán evaluados constantemente “Si alguien no trabaja se va, y así debe ser en el gobierno, si alguien no funciona se tendrá que ir”.

fgr