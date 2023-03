No vamos a renunciar en hacer de la educación una herramienta para transformar Guerrero: Evelyn Salgado

Con el propósito de fortalecer la educación a través de la tecnología, la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda entregó cien equipos de cómputo a docentes de la Región Acapulco que se encuentran frente a grupo; esto como parte del Proyecto Tecnologías Educativas y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación en Guerrero Fideicomiso 14882-0, en el que se invierten más de 16 millones de pesos y beneficiará a todas las regiones del estado.

En su mensaje ante los docentes, la mandataria refrendó su compromiso de seguir invirtiendo en materia educativa, para promover el desarrollo integral de la entidad. Dijo que uno de los rubros para fortalecer es sin duda el de la capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías.

"Que no nos quede duda de que esta administración es su aliada y de que vamos juntas y juntos en este proceso. No vamos a claudicar, no vamos a renunciar a este anhelo de hacer de la educación de calidad, una herramienta para transformar Guerrero", dijo.

Hizo hincapié en que la gran revolución educativa en la entidad es una realidad, en la que la participación de todos es fundamental para consolidarla. También refrendó su compromiso con el magisterio, a quien le mostró todo su apoyo y reconocimiento por la labor que realizan al frente de las aulas.

"Que no nos quede duda de que esta administración es su aliada y de que vamos juntas y juntos en este proceso.", dijo la gobernadora a maestros.. Foto: Especial.

"En sus manos ya no está el futuro de Guerrero, en sus manos está el presente de Guerrero", precisó la mandataria.

Por su parte Gustavo Michua y Michua, representante personal del secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, reconoció la labor de la gobernadora por todo el trabajo que ha realizado como facilitadora para que los programas federales aterricen y lleguen a quien realmente lo necesita.

"En Guerrero estamos en la ruta correcta con usted al frente, para reivindicar el trabajo de nuestros compañeros trabajadores de la educación", expresó.

La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda entregó cien equipos de cómputo a docentes de la Región Acapulco. Foto: Especial.

A nombre de los docentes beneficiados, el profesor Víctor Hugo Peñaloza Salazar, de la escuela Baltazar R. Leyva Mancilla agradeció a la mandataria su apoyo al magisterio. "Quiero darle las gracias por su solidaridad y compromiso con los docentes de la Región Acapulco", dijo.

Asistieron al evento el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña; la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local Yoloczin Domínguez Serna; las diputadas locales Estrella de la Paz Bernal y Beatriz Mojica Morga y el secretario general de la Sección 14 del SNTE, Silvano Palacios Salgado.

