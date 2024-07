Reportan explosión en Escuela Normal de Ayotzinapa

Medios locales de Guerrero informaron que se registró una explosión en la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, presuntamente con saldo de un fallecido.

#Ayotzinapa 📌 Explota tanque de gas estacionario dentro de la Normal Rural de Ayotzinapa pic.twitter.com/NCwZqgLelR — Enfoque Informativo Guerrero (@enfoqueinforma) July 4, 2024

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, las primeras versiones indican que la explosión se pudo deber a un tanque de gas estacionario, sin embargo, aún no hay una versión oficial.

Ayer los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se reunieron con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cerca de las 11:00 horas, los padres de los estudiantes llegaron a la puerta 1 de la calle de Moneda para asistir al segundo encuentro que tienen con el mandatario en este año.

Al salir, uno de los padres, Felipe de la Cruz, acusó que en la reunión se había tratado lo mismo de siempre.

“Lo mismo de siempre, que se siga avanzando en las investigaciones, que esto no termina, que no porque el Presidente termine su periodo va a dejar esto ahí a la deriva, venimos con la exigencia de que esto no puede terminar hasta saber la verdad y que haya justicia”, dijo.

