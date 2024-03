Se reúne Libia Dennise García con 17 Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato

La candidata a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo fue recibida al grito de “Gobernadora, Gobernadora, Gobernadora”, en voz de las y los profesionistas del estado, que se reunieron para conocer el proyecto de la coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’ encabezado por Libia.

El Consejo de Profesionistas del Estado de Guanajuato, COPREG, está integrado por arquitectos, odontólogos, ingenieros topográficos, mecánicos, civiles e industriales, médicos, enfermeros, veterinarios, licenciados en Ciencias Políticas, optometristas, químicos, psicólogos, trabajadores sociales, mercadólogos y abogados.

El compromiso por las y los guanajuatenses profesionales es la capacitación y certificación, para que unidos, junto al Gobierno de Libia, garantizar el desarrollo de Guanajuato.

“Yo soy una mujer que cree que la política es un camino de construir, de tender puentes, de llegar a acuerdos, yo entiendo perfectamente que hay visiones políticas que parecen separarnos, pero si tenemos en común que la finalidad es trabajar por este estado, no hay puentes que no podamos construir para trabajar por lo que es mejor para Guanajuato”, dijo Libia a los profesionistas presentes.

Libia compartió que luego de 15 días de conquistar corazones, su proyecto en busca de un Nuevo Comienzo ya logró recorrer 22 municipios. En cada uno, asumiendo el compromiso de hacer una campaña de altura, sin señalamientos que no sumen a la construcción y con el contraste de las ideas.

“Puede haber quien crea que la campaña se hace solo en redes sociales descalificando, pero yo creo que es escuchando a la gente, yendo ahí donde están las problemáticas, donde podemos construir las soluciones”, expresó la candidata a gobernadora.

Libia además dijo que sólo hablando con la verdad es como se puede enfrentar la realidad de Guanajuato. Reconoció que falta aún por avanzar, pese a los importantes esfuerzos, no se ha logrado el resultado que se busca en cuanto a la seguridad, por ello desde el primer día de su campaña presentó la estrategia para la construcción de la paz.

No se trata, como dicen por ahí ‘Si yo llego, mañana voy a resolver el tema de la inseguridad’, ‘Ahora si nos vamos a coordinar con la Federación’. Ese discurso se cae cuando volteamos a ver a municipios gobernados por los de enfrente, que no han logrado tampoco esa coordinación de la que hablan y lo mismo en estados, donde los problemas de ingobernabilidad y seguridad persisten y en algunos casos se agravan, ni porque son la misma fuerza política

En las Propuestas de la Gente, la candidata a gobernadora compartió a los asistentes que, en la construcción de la paz se trabajará con estrategias medibles, coordinado con los municipios desde un Centro de Inteligencia que permita prever la actuación criminal. Siempre priorizando la prevención con operativos que den resultados.

En cuanto a la educación, Libia detalló la implementación de un programa cultural y deportivo para escuelas de tiempo completo, en las cuales se dignificarán los espacios. Sobre el agua y sustentabilidad, la candidata informó que su Gobierno pondrá especial énfasis en programas de gobernanza del agua, reúso, infraestructura hídrica y sustentabilidad energética.

En uno de los temas que las y los profesionistas manifestaron su preocupación, Libia informó que, para mejorar el salario y los ingresos, se formalizará un “Pacto Social” en el que se trabajará de la mano con la atracción de inversiones, para que las empresas que ya están instaladas y las que lleguen, promuevan incentivos para que sus colaboradores reciban mejores ingresos.

Para finalizar, Libia compartió a las y los profesionales que a través de la asistente virtual Esperanza, la cual encuentran en su sitio web soylibia.com pueden hacerle llegar propuestas, señalamientos y comentarios que sumen a la construcción de un mejor estado.

En representación de los profesionales, el ingeniero Roque Juan Carlos Arroyo González, hizo saber a la candidata que los 17 Colegios de profesionistas del estado están listos para trabajar por la construcción de un Guanajuato de oportunidades y desarrollo.

Manifestó estar en desacuerdo de que las Fuerzas armadas realicen labores de la iniciativa privada. Enfatizó que eso no ha pasado en nuestro estado y que esperan, no suceda en la administración de Libia.

Cabe señalar que, en este encuentro con profesionistas, la candidata escuchó diversas inquietudes de los profesionistas asistentes, fortaleciéndose así un espacio de escucha para construir un mejor estado.

El diálogo con la candidata fue aprovechado por el licenciado Raúl Rodríguez Gallardo, quien agradeció a Libia su esfuerzo, que como funcionaria ha realizado por la inclusión laboral de personas discapacitadas.

Hoy me llega de felicidad escuchar que más personas con discapacidad puedan trabajar en Gobierno del Estado, he platicado con personas con discapacidad, unos dicen que no es cierto y otros sí, pero cuando escuchan su historia, me creen