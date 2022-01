Ricardo Monreal anuncia fin de trabajos de Comisión Especial en Veracruz

Ante el desacuerdo de 30 senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, anunció que se decidió dar por concluidos los trabajos de la Comisión Especial de Veracruz.

Después de la reunión de la Jucopo, en la cual Dante Delgado presentó el informe de la comisión que documentó 90 casos de abusos de poder y violación de los derechos humanos, el también coordinador de Morena expuso que se concretó cerrar la actividad de la delegación.

Ante la decisión, Monreal Ávila rechazó ser objeto de presión por parte de los miembros de su bancada, pero admitió que no contó con el respaldo de la totalidad de los senadores del guinda, por lo que en esta ocasión privilegió la unidad de Morena.

Converso con los medios de comunicación sobre los asuntos abordados en la reunión de la Jucopo del día de hoy. La comisión para investigar actos de ilegalidad en Veracruz podrá desaparecer, pero la necesidad de justicia no se detendrá. https://t.co/P2d0zrWtoM

Apuntó que ni al partido, ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), les conviene tener un grupo parlamentario en el Senado que esté dividido; no obstante, subrayó que en lo personal continuará con la defensa de los casos sobre abuso en Veracruz y en otros estados del país.

No (me obligaron), tengo una actitud de respeto con ellos, yo no voy a ceder en una posición personal, como senador, como Ricardo Monreal, yo voy a continuar defendiendo a las víctimas y voy a continuar en el asunto de (José Manuel) Del Río