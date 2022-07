En riesgo, continuidad en SSP de NL

El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, reveló que los resultados de sus exámenes de leucemia no salieron favorables, por lo que esta semana sus médicos determinarán si debe continuar al frente de la dependencia o dejar su cargo.

Al terminar la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno, afirmó que no planea morirse por leucemia, enfermedad que sufre desde el 2009, por tal motivo, dijo que tiene que someterse a un tratamiento.

“Sí salí mal en mis exámenes, sí me tengo que tratar, también debo decirte que no me pienso morir de leucemia, pero para eso necesito tratarme y si no, sí me voy a morir de leucemia, pero hay métodos más eficientes para morirse que de leucemia”, comentó Aldo Fasci.

Reiteró que de acuerdo con los resultados que arrojen los próximos exámenes médicos, se definirá si sigue o no al frente de la dependencia.

Fasci Zuazua aclaró que el gobernador del estado, Samuel García, ya está enterado de la evolución de la enfermedad y se organizará con él para ver qué sigue y definir si hay condiciones para que se mantenga en el cargo o no.