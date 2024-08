Rubén Rocha Moya niega temor ante el juicio de "El Mayo" Zambada

El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó tener miedo de que salgan más nombres de funcionarios de su gobierno o de corporaciones estatales en el juicio de Ismael “El Mayo” Zambada.

Este lunes, en conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la carta que compartió el abogado de “El Mayo” quien aseguró que fue secuestrado cuando se iba a reunir con él y Héctor Melesio Cuén Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Ante lo difundido, un reportero le mencionó que estos señalamientos se daban antes de que iniciara el juicio que tendrá el líder criminal, por lo que le preguntó si no teme que surjan más nombres de funcionarios o elementos de las corporaciones estatales, a lo que Rocha Moya respondió:

No, no estamos preocupados, yo no estoy preocupado, salió mi nombre, pero también tiene que valorarse de donde viene Rubén Rocha Moya

“Tengo tranquilidad y finalmente cualquier cosa yo se los voy a decir de frente, no sacarle la vuelta” expresó el gobernador.

También fue cuestionado sobre una columna que fue publicada en el periódico nacional “El Universal”, en donde presuntamente Rocha Moya le había comentado al autor de la columna que tenía el respaldo del crimen organizado.

“Falso de toda falsedad dicho por este prestigioso, para ti, articulista en primer lugar, es falso que me fui a comer con él. Él iba a comer con Quirino, no conmigo. Yo no me acuerdo haber estado en su programa y que hayamos ido a comer y menos que le haya platicado esas cosas porque son mentiras, falso”.

“Yo cuando fui candidato traía dos a uno a mí me podían sobrar el apoyo de quien fuera, pero nosotros no andamos recogiendo dinero y menos establecer compromisos”, declaró el mandatario.

Recomendó no leer columnas de periodistas que sólo dicen mentiras y realizó señalamientos en contra del libro que escribió la periodista Anabel Hernández García.

Conferencia de prensa de Rubén Rocha Moya

