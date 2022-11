Samuel García logra acuerdos en beneficio del medio ambiente de NL en COP27.

El gobernador Samuel García Sepúlveda dio a conocer los acuerdos, acciones y compromisos logrados en las reuniones con especialistas y líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), en Egipto.

En su mensaje, Samuel García destacó el apoyo que recibirá Nuevo León para la elaboración de una agenda de transición energética, así como la asistencia técnica que tendrá el gobierno para combatir las consecuencias de la crisis climática y la reducción de emisión de contaminantes.

“Hicimos un acuerdo con Reino Unido, a través del UK Pact y Alianzas Climáticas de la Foreign Commonwealth & Development Office y de Global Environemental Fund, para que apoyen a Nuevo León con recursos y asistencia técnica para implementar un plan de acción y enfrentar sequías, golpes de calor, inundaciones, erosión de la tierra y las consecuencias negativas del cambio climático", dijo.

“Conseguimos el apoyo de la International Solar Alliance y World Resources Institute para hacer una agenda de transición energética, que implica lograr que ahorremos energía y que funcionen más las energías verdes, las energías renovables.

La crisis climática nos obliga a tomar medidas urgentes para combatirla. Por eso, nuestra asistencia a la #COP27 se traduce en acciones concretas para seguir cuidando el medio ambiente del #NuevoNuevoLeón. 🌿🦁 pic.twitter.com/aWfofuvRdk — Samuel García (@samuel_garcias) November 14, 2022

“Gestionamos el apoyo de la United Nations Industrial Development Organization para que se de capacitación y acompañamiento al sector privado de Nuevo León y puedan así reducir sus emisiones al aire”, agregó.

Samuel García mencionó que Nuevo León lidera la Compact of Governors, en la que Gobiernos estatales de América Latina acordaron la implementación de programas globales para establecer constituciones verdes, impuestos verdes y proteger, reforestar y rehabilitar la tierra.

Por otra parte, el gobernador de Nuevo León informó que en la COP 27 presentó la Agenda de Acción Climática, en la que su Administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Jalisco.

“Nuevo León se consolidó como el líder de Compact of Governors, un espacio donde los gobiernos estatales de Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Ecuador y otros países de América Latina, se coordinan para poner en marcha los programas globales Race to Constitution, que las nuevas constituciones tengan los derechos de la naturaleza y mecanismos de protección; Race to Finance, para crear agendas e impuestos verdes para reforestar y tener apoyo en materia ambiental; y Race to Conservation, que esto busca que tengamos planes de mitigación, conservación y equilibrio de la biodiversidad", explicó.

“Anunciamos junto con Jalisco, en este eje Nuevo León- Jalisco; los dos estados más importantes del país económicamente hablando, para poder demostrar que se puede tener riqueza apostándole al medio ambiente", añadió.

También indicó que en el mes de enero del 2023, el Estado pondrá en marcha la Agencia de Energías Renovables y la Agencia de Calidad del Aire.

“Ratificamos que en enero de este año se echan andar dos agencias muy importantes que están en la nueva Constitución y que le van a dar vida a los nuevos derechos medio ambientales de la nueva Constitución de Nuevo León; la Agencia de Calidad del Aire, un órgano descentralizado, técnico, con autonomía para sancionar a quien contamine, pero esto ya no es solamente un impuesto, es clausura, multa y otras medidas a quienes hacen daño al medio ambiente.

“Así como la Agencia de Energías Renovables, que busca que Nuevo León pueda apostarle a la energía eólica, solar, a la geotérmica y otras nuevas tecnologías, como la fusión, hidrogeno y el litio”, declaró.

Samuel García hizo hincapié en que el problema de la crisis climática se tiene que enfrentar de manera coordinada con los gobiernos de todo el mundo, apostándole al cuidado del agua, la reforestación y transporte público masivo.

