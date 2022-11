Marcha en defensa del  INE hirió de muerte a la Reforma Electoral: Grupo Plural 

El Grupo Plural del Senado aseguró que tras la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la Reforma Electoral presidencial está herida de muerte, por lo que no pasará en el Congreso.

El senador Germán Martínez afirmó que la manifestación de este domingo evidenció que la oposición no está derrotada, sino que lo que está afectado de manera mortal es la reforma obradorista.

“La oposición no está ni electoral ni moralmente derrotada, eso quiso decir la marcha de ayer. La oposición está de pie y nadie la derrota. Lo que está herido mortalmente con la marcha de ayer es la Reforma Electoral obradorista. La marcha de ayer hirió de muerte a la Reforma Electoral, tal como la quiere López Obrador, no va a pasar esa reforma en el Senado, estoy seguro” , manifestó.

En conferencia de prensa, se refirió particularmente al PRI y le pidió que en lugar de acudir a marchar, sus legisladores mejor voten.

“En la Cámara de Diputados le exijo al PRI que no marche, que vote, no le creo hasta que no vote, y a los tres diputados de Silvano y que vea el PVEM y el PT que esa reforma va en contra de las minorías” , expresó.

El político michoacano consideró que la marcha en defensa del INE también demostró que las calles no tienen dueño, “no es el Presidente el dueño de la calle y tampoco es el dueño del INE. El Presidente vino de las marchas, no puede condenar las que no son suyas ni bendecir las que son suyas, y el Zócalo ni el Palacio Nacional tampoco le pertenecen; que se serene, tranquilo, llegará el tiempo de llenar el Zócalo y de desalojar el Palacio Nacional”.

Martínez dijo que si los de Morena continúan con las ridiculeces del Gobierno de la Ciudad de México o de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la gente como Ricardo Monreal será bienvenida en la oposición.

DGC