Sedena y Guardia Nacional resguardan Nuevo Morelia, en Chiapas

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, ingresan a la comunidad de Nuevo Morelia, del municipio de Chicomuselo, en Chiapas, para salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes.

En un despliegue por toda la región de dicha localidad, los militares supervisaron y recorrieron las calles para brindar tranquilidad a los pobladores, mismos que permanecerán instalados en la zona.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

Lo anterior ocurrió ante una disputa entre el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) y el Cártel de Sinaloa. Ambos grupos criminales mantienen una confrontación que tiene procupados a los habitantes de los Altos de Chiapas.

Recientemente, el CCyG anunció en un video su llegada a la localidad de Nueva Morelia, en Chiapas. Además, aprovechó para mandar un mensaje al Cártel de Sinaloa.

“Ya estamos en Nueva Morelia, no que no se podía correlones sinaloas […] vamos pa´ delante y no nos pensamos detener", se escuchó en el clip en el que también aparecen 30 hombres vestidos de negro.

"Integrantes de la Fuerza de Tarea Regional de la VII Región Militar y Guardia Nacional permanecen en el lugar a fin de garantizar la seguridad en la población y lugares aledaños al Ejido de Nueva Morelia, Mpio. de Chicomuselo, Chis. después de que el 24 Jul. 2024, circula en redes sociales y medios de comunicación un video donde se observa a un grupo generador de violencia que anunciaba su llegada a dicha comunidad", señalaron las autoridades en un comunicado.

Cabe señalar que la violencia provocada por la disputa del territorio ocasionó que al menos 500 habitantes de Chiapas hayan decidido buscar refugio en Guatemala.

El exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, Suhairam Stu Velasco Crispín, indicó que los chiapanecos llegaron a la comunidad de Cuilco para resguardarse de la violencia que se genera en municipios como Chicomuselo, Amatenango del Valle, Frontera Comalapa y Siltepec.

"El presidente de Guatemala ha ordenado fortalecer la seguridad y confirmamos desde Guatemala que en el aspecto de migración alrededor de 500 personas se trasladaron al municipio de Cuilco", declaró Velasco para el medio Radio Fórmula.