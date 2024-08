"Ahora sí vamos a sentenciar a Vera Carrizal", confía María Elena Ríos.

La activista María Elena Ríos Ortiz dio un posicionamiento luego de que el pasado miércoles el juez Gabriel Ramírez Montaño, ordenara la liberación de su agresor y horas más tarde esa acción fue invalidada.

A través de un video mensaje, que compartió a través de redes sociales, señaló que el día miércoles se había sentido muy triste por la determinación que había dado el juez, por lo que había optado por desconectarse y fue hasta la noche que se enteró de que esa absolución fue cancelada.

“Ahora si vamos a sentenciar a Juan Antonio Vera Carrizal, porque no se trata de una prueba o dos que no pude acreditar, son más de 20 que acreditados y que José Gabriel Ramírez Montaño las desestimó, ahora si Juan Antonio Vera Carrizal será castigado con todo el peso de la ley y será el vivo ejemplo de que un feminicida no debe tocar a una mujer, que un feminicida tiene que pagar con cárcel y tiene que ser condenado de una manera ejemplar”, declaró la saxofonista.

Agradeció a las colectivas, a la sociedad civil, organizaciones y medios de comunicación por el apoyo que le han brindado en estos casi cinco años de lucha.

“Esta lucha es justa, si bien Antonio Vera Carrizal y yo tenemos algo en común y es que queremos la libertad, pero lo que tiene que entender un feminicida como él es que la libertad solamente le asiste a la víctima, a la sobreviviente”, señaló Ríos Ortiz.

🟣 Respecto a los hechos suscitados el día de ayer, esta es mi postura. pic.twitter.com/gRlh7CuvQl — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 15, 2024

Mencionó que tras ser víctima de intento de feminicidio, su vida no ha logrado seguir su curso y ahora, con una sentencia condenatoria, espera poder retomarla.

Hizo un llamado a mecanismos de protección federal y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se preste atención a las víctimas, ya que cuando ella solicitó ayuda no fue atendida.

“Cuando yo pedí ayuda, pedí ayuda en muchas instituciones inclusive al mecanismo que ignoró esta situación en donde yo los alerté, les pedí ayuda y les dije que mi vida estaba en riesgo y no se emitieron las medidas adecuadas para poder protegerme; sin embargo, fue mi hermana la que tuvo que cubrir ciertas necesidades que tuve y que el mecanismo no pudo hacerlo

“Las mujeres en México no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que ya no podemos aceptar, quiero que sepan que el feminismo en México y en todo el mundo es la idea y el hecho radical que defiende que las mujeres somos personas y como personas tenemos derecho”, aseveró Ríos Ortiz.

Aseguró que el movimiento feminista está desencadenando la libertad histórica que se le debe a las mujeres y que este no se va a frenar.

JVR