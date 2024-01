“Seré la candidata a gobernadora de la gente”: Libia Denisse García

Voy a ser la candidata a gobernadora de las causas de la gente, no voy a dejar solas a mis mujeres, vamos a trabajar juntas”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo, a miles de militantes y simpatizantes panistas de los municipios de Valle de Santiago, Huanímaro, Jaral del Progreso y Pueblo Nuevo.

Con la Plaza Principal de Valle de Santiago a su máxima capacidad, la precandidata panista a la gubernatura dijo que, como madre de familia, tendrá como prioridad construir un futuro en paz para la niñez guanajuatense.

No hay recetas mágicas, no hay varitas mágicas, es trabajando duro y en equipo, es conociendo la realidad de Guanajuato como vamos a lograr devolver la paz en el estado. Porque yo he escuchado a muchos que dicen que, si ellos llegan mañana, solucionan las cosas; si no nos han apoyado desde la Federación, qué van a andar solucionando lo que pasa en Guanajuato