Mi alianza es con la gente de Guanajuato: Libia

“Mi mayor alianza es con la gente, no olvido y no voy a olvidar, que lo que me tiene aquí es la confianza y el cariño de todas y todos ustedes, así que no les voy a fallar”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo a militantes y simpatizantes del PAN de los municipios de Comonfort, Cortazar, Juventino Rosas, Tarimoro y Villagrán.

La precandidata panista tuvo un encuentro regional con las familias panistas que se dieron cita en la Plaza Victoria, que lució a su máxima capacidad con miles de corazones latiendo por un nuevo comienzo para Guanajuato.

Con el respaldo de la militancia, Libia expresó que cree en el trabajo en equipo y llamó a las y los presentes a ser parte del proyecto de la gente.

Libia destaca ser la única precandidata que recorre cada municipio de Guanajuato desde el primer día. Foto: Especial

“Sepan que este proyecto no es solo mío, no es solo del PAN, éste es el proyecto de la gente, este es el proyecto de las mujeres, de las niñas y niños, de los jóvenes, de los comerciantes, de la gente del campo, de los emprendedores, de las mujeres y hombres que creen que Guanajuato es el mejor estado y que podemos seguir trabajando por el futuro de nuestras hijas e hijos”.

Libia dijo que ya es tiempo de que las mujeres estén al frente de la toma de decisiones y refrendó su compromiso por trabajar para devolver la paz a Guanajuato.

“Mi mayor prioridad será trabajar por la seguridad de Guanajuato. Yo sé que hay muchas cosas que podemos hacer juntos y que, como mujer con una nueva visión, trabajando por lo que verdaderamente importa y vamos a empezar por nuestras familias. Vamos a trabajar fuerte por devolverle la paz a Guanajuato con una mirada de mujer”.

La militancia que abarrotó la plaza demostró su respaldo y confianza a la precandidata panista. Entre las asistentes estaba la señora Patricia Arellano, viajó desde Juventino Rosas solo para escuchar a Libia porque cree en su proyecto.

“Me da mucho gusto que ella sí está recorriendo todos los municipios, tenemos nuestra esperanza puesta en ella, tiene nuestra confianza y vamos a estar aquí para apoyarla hombro con hombro. Yo vengo porque conozco su trabajo y confío en ella”, dijo la señora Patricia.

Mireya Flores Olalde de la comunidad de Jalpilla, viajó a la cabecera municipal de Comonfort para lanzar porras en favor de Libia.

“Somos panistas y venimos a apoyar a Libia con todo y queremos que sea gobernadora y estamos para lo que necesite.

Es un gran orgullo que una mujer nos represente, me da mucho gusto que haya mujeres empoderadas como ella y sobre todo porque ella sí cumple”.

Libia agradeció a las mujeres y hombres militantes y simpatizantes, así como a los liderazgos panistas que asistieron a este encuentro regional y se comprometió a continuar recorriendo el estado de Guanajuato para escuchar el sentir de la gente.

“Desde el primer día fuimos la única precandidatura que está recorriendo Guanajuato, visitando cada municipio y escuchando a la gente”.

AM