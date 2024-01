Vamos a trabajar por el campo y las comunidades de San Miguel de Allende, dice Libia Dennise García.

La precandidata panista Libia Dennise García Muñoz Ledo, visitó a militantes y simpatizantes sanmiguelenses para escuchar sus necesidades y refrendar su compromiso por las mujeres y habitantes de las comunidades rurales.

Con bandera del PAN en mano, Filiberto Hernández Martínez de la comunidad de Agustín González, asistió al encuentro con la precandidata y dijo confiar en la palabra de Libia para llevar más apoyos a las comunidades de la zona rural.

“El campo necesita mucho apoyo para poder seguir trabajando, por eso nosotros apoyamos a Libia, porque esperamos que se mantenga firme y que sea gobernadora.

Confiamos en que ella nos va a apoyar, que nos va a dar más difusión para que los artesanos vendan sus productos y para la gente del campo que necesitamos maquinaria y ganado de calidad”, expresó el simpatizante panista.

Motivada por el apoyo de los panistas de San Miguel de Allende, Libia se comprometió a continuar trabajando por la gente y a recorrer los municipios para conocer de viva voz, las necesidades de la gente. “Quién va a saber más del campo, que los que están ahí en el surco trabajando todos los días”, dijo Libia.

te puede interesar Peso Pluma sí se presentará en Viña del Mar; festival está en contra de la censura

“Todo este apoyo y cariño que hemos recogido a lo largo y ancho del estado me compromete con ustedes, si ustedes confían en mí, pues cómo les voy a fallar, si hoy estoy aquí frente a ustedes, es para decirles que vamos a trabajar de la mano, que, si algo tiene sentido en el servicio público, es trabajar por la gente”.

El apoyo de las mujeres se dejó sentir en el Parque Zeferino Gutiérrez, fueron ellas las que más vitorearon a Libia y quienes demostraron más ánimo al entonar porras para la precandidata.

Entre las asistentes estaba Juana Villanueva, quien confesó estar emocionada por conocer a Libia y darle la bendición para que represente con orgullo a las mujeres.

“Como mujeres que somos nos apoyamos y ya era el momento de que una mujer como Libia levante la mano para gobernar a Guanajuato. Yo confío en Libia y sé que ella nos va a dar el apoyo que necesitamos”.

Libia agradeció el respaldo de las mujeres que se dieron cita a este encuentro y les recordó que siempre serán una prioridad para ella, “sé que, si apoyamos a una mujer, apoyamos a las familias de Guanajuato”, expresó Libia.

“Yo quiero sentirme bien orgullosa de poder trabajar por ustedes. Porque si una mujer llega, no debe de olvidarse de las mujeres de Guanajuato que la ayudaron a llegar ahí”.

Libia agradeció a las mujeres y hombres que asistieron a este encuentro, pues dijo, es momento de hacer equipo para trabajar por las familias guanajuatenses.

“Aquí está el mejor proyecto, aquí está el mejor equipo que va a construir el mejor estado del país que es Guanajuato y que no me queda duda que en San Miguel de Allende este proyecto ya no lo para nadie, así que cuenten conmigo para seguir trabajando por Guanajuato”.

Libia mencionó que continuará recorriendo cada municipio para escuchar a la gente y se comprometió a estar cercana a las causas de las y los guanajuatenses.

Además de cientos de mujeres y hombres convencidos de sumarse al mejor proyecto, a Libia le acompañaron liderazgos panistas como Ricardo Villareal García, Katia Soto Escamilla, Claudia Romina Correa y el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN de San Miguel de Allende, Alan Álvarez.

Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional.

JVR