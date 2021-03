Urge un rescate del sector salud en Sonora: Alfonso Durazo

En su segundo día de campaña electoral, el candidato a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo aseguró que el rescate del sector salud requiere de la colaboración de todos los médicos sonorenses, por ello “seré la voz de los trabajadores de la salud”

Desde Ciudad Obregón, reconoció la labor de los trabajadores de la Salud al enfrentar desde la primera línea la pandemia provocada por Covid-19. Además dijo que la corrupción que hubo en otras administraciones dejó en abandono al sector, lo que se refleja hospitales sin terminar o falta de medicamentos y falta de personal médico.

Impulsar la basificación de plazas para prestaciones justas y gobernar sin improvisación, con un plan central de visión en un horizonte de 6 años. #UnSonoraParaTodos 2/2 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 6, 2021

El morenista aseguró que de llegar al cargo de gobernador, garantizará servicios de salud para todos los habitantes del estado.

“No puede ser que en poblaciones del estado por pequeñas que sean no haya la posibilidad de una atención de primer nivel. Que no haya la posibilidad de consultar a un solo médico… Me propongo que toda la gente de Sonora tenga acceso garantizado a los servicios de primer nivel… Yo no voy a seguir pateando ese bote hacia adelante, yo no voy a administrar el caos en el sector salud, yo lo voy a enfrentar”, afirmó.

Alfonso Durazo precisó que los recursos para mejorar el sistema sanitario de la entidad vendrán del combate a la corrupción y del ahorro en el gasto del gobierno.