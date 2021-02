Vacunación COVID en Ecatepec: Desorganización en el primer día

Con el objetivo de alcanzar una de las 4 mil 800 dosis de la vacuna de origen chino Sinovac, decenas, llegaron a miles las personas de la tercera edad que se formaron -algunas desde las primeras horas de la madrugada- a las afueras del Centro Cultural y Deportivo de las Américas del municipio de Ecatepec.

En las primeras horas, el estacionamiento del inmueble y unas canchas para practicar deporte al aire libre sirvieron para esperar a la apertura programada a las nueve de la mañana; sin embargo, conforme pasó el tiempo, comenzaron a formarse los tumultos y aumentaron los gritos de autoridades locales que trataron sin mucho éxito de controlar el tsunami humano que empujaba para lograr la inoculación.

El compás de espera se extendió hasta unas siete horas para avanzar unos metros, luego de que se presentaron personas sin cita, la mayoría de municipios cercanos como Tlalnepantla y Coacalco, a pesar de que el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, insistió en que el proceso de vacunación se confirmaría vía telefónica. La asistencia se prolongó aún más para esperar los 30 minutos en observación después de recibir el biológico.

Fueron miles los que acudieron sin cita a buscar ser inmunizados. Foto: Eduardo Cabrera

Primero se perdió la sana distancia y luego, el respeto: "entonces, ¿el registro no sirvió de nada?", "¿por qué nadie dice que las personas en silla de ruedas o con bastones pasan primero?”, "¡llevamos formados cuatro horas¡", "es una grosería que nos tengan bajo el sol y sin ningún tipo de organización", fueron algunos de los reclamos con algunos insultos dirigidos hacia el personal con chalecos que brotaron de entre los grupos de espera, pero nadie se movió hasta confirmar si estaban considerados para la inoculación del biológico.

"Las personas que no traen registro se pueden formar, pero no se les garantiza que serán atendidos", explicaron los Siervos de la Nación, mientras que otros sólo podían culpar de los grandes tumultos de gente a las redes sociales. "Es que sólo atenderíamos 2 mil 500 personas, pero todos vieron en Facebook y redes que hoy empezábamos y decidieron venir, aunque no tuviesen cita", dijo otro.

Una vez vacunados, las personas debían esperar 30 minutos para monitorear posibles reacciones adversas, lo que aumentó las aglomeraciones. Foto: Eduardo Cabrera

Entre los asistentes, estuvo Esther "N" de 64 años, quien tuvo que retirarse sin ser vacunada ya que no contaba con cita. Asistió con cubrebocas, sus guantes y una gran esperanza, ya que según cuenta, al menos 10 familiares, incluida ella, han padecido de COVID-19.

"Primero empezó mi nieta, luego un día mi nieto me fue a visitar y dos días después mi esposo y yo ya estábamos presentando síntomas, sientes que te quieres morir(...) al cabo de ocho días ya éramos como 10 personas enfermas en mi familia", comentó Esther, habitante de este municipio que hasta este lunes tenía 19 mil 118 casos confirmados y 2 mil 481 decesos.

Para el cierre de la jornada de vacunación, el dato preliminar fue de 4 mil 200 adultos mayores inoculados, en un municipio que tiene una población estimada de 1 millón 645 mil 352 habitantes, de los cuales, 218 mil 831, un 13.3 por ciento, son de la tercera edad, de acuerdo a datos del INEGI.

Este martes se sumarán los centros de vacunación ubicados en el Multideportivo Las Américas, Deportivo Ejidal Emiliano Zapata, Centro Cívico Melchor Muzquiz, Centro Cívico Benito Juárez (El Chamizal) y el Centro Cívico de Rio de Luz.

El miércoles 24 se tiene previsto abrir tres sedes más: Deportivo Bicentenario Hank González, Chiconautlán 3000 y la Universidad del Valle de Ecatepec, pero los módulos estarán al menos un mes para aplicar más de 200 mil dosis, de las cuales, ya llegaron 65 mil a este municipio.

Los requisitos para recibir la dosis, además de la llamada telefónica con la cita, son una identificación oficial del Instituto Nacional Electoral, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y esperar en la fila.