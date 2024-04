Vargas del Villar promete devolver el nivel en los debates del Senado

El candidato de la coalición PRI, PAN y PRD al Senado, Enrique Vargas del Villar, dijo que tras las próximas elecciones regresará la política al Senado, pues nadie tendrá mayoría y el nivel de discusión será más elevado que el que propiciado por Morena.

“Yo estoy seguro que en la próxima Legislatura tiene que ser un Senado muy productivo, nadie va a tener mayoría, eso hoy es un hecho, lo cual va a regresar la política a las cámaras, al Senado por bien de México”, dijo el aspirante en entrevista con La Razón.

Vargas del Villar mencionó que a la actual Legislatura le hizo falta tener mejores y más productivos debates, pues muchas controversias, sobre todo con senadores de Morena, daban “pena”.

Aseguró que la próxima legislatura va a tener “mucho nivel”, lo que propiciará mejores debates y más productivos.

“En esta legislatura, Morena, los debates son debates a veces de pena y ese nivel de debate no le ayuda a México, hemos visto intervenciones de senadoras y senadores de Morena realmente de pena y yo estoy seguro que en la próxima legislatura va a cambiar”, externó.

El exalcalde del municipio de Huixquilucan habló de las propuestas que impulsará en caso de ser electo como senador, de las que destacan los temas de salud, educación y seguridad.

En materia de salubridad, Vargas del Villar dijo que buscará regresar el Seguro Popular, pues consideró que el “Instituto de Salud para el Bienestar no funcionó”.

“Mi compromiso es regresar el Seguro Popular para todos los mexicanos, para todas las mexicanas, con todo lo que trae el Seguro Popular, comedores, estancias infantiles que ayudan mucho a la familia”, explicó.

Respecto a la educación, señaló que buscará regresar las escuelas de tiempo completo. También planteó que las colegiaturas sean 100 por ciento deducibles de impuestos.

En cuanto a la seguridad, el aspirante a un escaño propuso una inversión en los tres niveles de gobierno que ayude a hacer una “correcta estrategia de seguridad”. De acuerdo con el candidato del PAN, PRI y PRD, la actual estrategia de seguridad no funciona.

“Vamos por la seguridad de los mexicanos, no podemos seguir viviendo con miedo y la única manera de poder regresar la paz a México es invirtiendo en los tres niveles de Gobierno.

“Necesitamos tener especialistas en materia de seguridad invirtiendo en los tres niveles de Gobierno y ese va a ser un gran compromiso mío desde el Senado de la República”, aseguró.

Vargas del Villar comentó que en el Estado de México la elección se apreciaba “en paz”, mientras que en otros estados la situación es otra, pues, recordó, que durante el actual proceso son más de 20 los aspirantes a un cargo público asesinados.

Sobre el tema, mencionó que la candidata Gisela Gaytán, asesinada el pasado lunes en Celaya, Guanajuato, durante un mitin, solicitó seguridad federal, misma que no se le otorgó.

Dado que el aspirante ha llevado a cabo su campaña de manera similar a la que realizaba Gisela Gaytán en Celaya cuando fue asesinada, fue cuestionado sobre si planea cambiar su campaña, a lo que respondió que no.

Aseguró que no ha recibido amenazas de ningún tipo.

“Yo he estado recorriendo todo el Estado de México en paz y tranquilidad, tengo gente de seguridad pagada por mí y la verdad es que no voy a modificar nada, vuelvo a repetir, no veo hoy en el estado una amenaza y esperemos que siga así”, dijo.

En cuanto a cómo se ha desarrollado el proceso electoral en la coalición PRI, PAN y PRD, dijo que avanza bien.

“Estamos avanzando en los acuerdos en la mesa, ya faltan algunos días ya por definir y Acción Nacional está listo con todas nuestras candidatas y candidatos, estamos listos y con la coalición se está todavía negociando las candidaturas, pero vamos avanzando bien”, expresó.

El diputado local llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a dejar de ser un coordinador de campaña y que mejor gobierne por el bien del país, pues además éstas serán las elecciones más competidas de la historia.

“Por eso le pido al Presidente de la República que se aboque a estas elecciones a ya no ser un coordinador de campaña, ni presidente de su partido, sino Presidente de todos los mexicanos”, remarcó.

Vargas del Villar habló de las necesidades que ve en el Estado de México como la seguridad; sin embargo, aseguró que lo que más necesita la entidad es inversión.

“Necesitamos más inversión, que vengan empresas tanto mexicanas como extranjeras a invertir en el Estado de México, porque es necesario que un estado tenga más inversión para que haya más trabajo, la inversión se traduce en trabajo para las familias”, explicó.

Aseguró que si llegara más inversión al Estado de México habría más y mejores trabajos para los mexiquenses, lo que les daría una mejor calidad de vida.

“No nada más con un programa social se puede vivir, al contrario, lo que necesitamos son empleos bien pagados para nuestros jóvenes, para nuestros adultos mayores, para todas las familias”, manifestó el aspirante a una curul.

Contó que en su primer mes de recorridos estuvo en el sur de la entidad, a donde, afirmó, le fue muy bien.

“La verdad es que a mí me encanta el sur, veo unos municipios con unos paisajes impresionantes y lo vi sin ningún tema, estuve recorriendo los municipios más alejados y no vi absolutamente nada en esos recorridos”, contó.

El militante panista comentó que en sus recorridos el tema más recurrente por el que se acerca la gente es la salud.

“En los hospitales no hay ni aspirinas y eso es un tema en el que necesitamos meternos ya, inmediatamente”, dijo el diputado mexiquense.

Respecto a los programas sociales, recordó que ya están en rango constitucional por lo que nadie los puede quitar y mencionó que Morena lo está utilizando como estrategia política.