VIDEO | Disparan a campeón internacional de parapente en un intento de asalto en Veracruz

El campeón internacional de parapente Benjamín "N" fue víctima de un intento de asalto, los criminales lo balearon en Cumbres de Malta y huyeron.

Tras el acto de violencia que sufrió el deportista circula en redes sociales que planea irse de México. El campeón internacional sufrió in intento de asalto por unos hombres que fingieron un retén, porque argumentaron que eran autoridades.

Los sujetos utilizaron rayos láser, por medio de redes sociales se puede observar cómo los sujetos realizan la persecución contra el deportista y después le disparan, resultó con una herida en la pierna .

En entrevista para medios, Benjamín señaló "empezaron a apuntarme con un rayo láser color verde, sonaron los disparos. Una bala me dio en la pierna. Soy un turista como cualquier otro, y fui víctima de la inseguridad en el estado. Esta carretera ya tenía mala fama y la va a seguir manteniendo mientras no se haga nada".

Por su parte, en redes sociales compartió: "La maldit* delincuencia, el cáncer de México, ayer lunes salí con mi camioneta y mi paramotor al Flyinn pelana de Mérida, y aproximadamente a las 10 pm bajando de Puebla a Veracruz en las curvas de Maltrata, de la nada me comienzan a disparar para robar mi camioneta. Más de 10 balazos y uno impacto en mi pierna/ tibia, y otros 2 muy cerca de mi cuerpo y cabeza, afortunadamente estoy vivo... Inmediatamente llame a mi amigo Alfredo Moran quien me ayudó a ubicar un hospital y seguí manejando hasta recibir atención médica, en una hora me operan para sacar la bala.

En esos instantes uno piensa en muchas cosas, pero es momento de reflexionar y tal vez buscar un país más seguro.

Fue trasladado a un hospital particular, ubicado en Orizaba e intervenido quirúrgicamente, horas después lo dieron de alta.

De igual forma, este 29 de agosto fue reportado un ataque armado en contra de elementos de seguridad del Grupo Fuerza Regida, en Cumbres de Maltrata, en la autopista Puebla-Orizaba.

Las autoridades precisaron que "la FGE investiga hechos suscitados en la autopista Puebla-Orizaba, Xalapa, Ver., 29 de agosto del 2023".

