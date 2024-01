Con lágrimas en los ojos, un joven acusado de ser un ladrón se salvó de ser linchado por vecinos de San Agustín, en el municipio de Ecatepec, quienes lo golpearon y dejaron amarrado a un poste, luego de desvestirlo.

El intento de linchamiento ocurrió la noche de este miércoles 24 de enero sobre Sur 88 y Avenida Piedad en la colonia San Agustín, donde unos jóvenes señalaron al sujeto de haberlos asaltado. Rápidamente los vecinos lo interceptaron y comenzaron a cuestionarlo.

En redes sociales, se difundió un video en el que se ve cómo joven de nombre Brian ya golpeado y con sangre en la cara es cuestionado sobre cómo se llama y acusado de ser el presunto ladrón.

'Yo no les hice nada. Tráiganlas, yo no fui'

"Agarramos a la rata, el robo ocurrió en Sur 88 y Avenida Piedad. Y se le va a dar su parchadon, su putiza; ya te chingaste porque hay parte acusadora", dice uno de los atacantes quien tiene agarrado al joven de la sudadera mientras otro de los vecinos le suelta un golpe en la cara y posteriormente un tercer sujeto también lo golpea.

Luego de que lo golpearon, le quitaron la ropa y con cinta Diurex gruesa lo amarraron a un poste, todo esto mientras el joven les pedía que lo soltarán y llorando decía "Yo no fui, señora. Yo no les hice nada. Tráiganlas, yo no fui".

De acuerdo con Foro TV, está mañana en el poste quedaron las cintas donde el joven fue sometido y golpeado pese a que aseguraba que era inocente. Se desconoce si hay detenidos por este intento de linchamiento y el estado de salud del joven que fue amarrado al poste.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

DAN