Violación se dispara 61.5% en Ecatepec

En la colonia Valle de Anáhuac del municipio de Ecatepec, en el estado de México, las calles lucen transitadas; sin embargo, las personas caminan a prisa, pues el consumo de drogas como marihuana e inhalantes están a la vista de todos.

Un vendedor de raspados y eskimos, quien pidió permanecer en el anonimato, dijo que ver a tantas personas drogándose ahuyenta a los clientes, por lo que “ya estamos hablando con el delegado, para ver si hay posibilidad de que pase más la patrulla o que se quede aquí una a ver si ya se van de aquí”.

“No son faltosos, pero a la gente le da miedo, son puros muchachos y uno no sabe cómo van a reaccionar; a mí ya me conocen y no se meten conmigo, pero quién sabe con los demás”.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en este municipio mexiquense, gobernado por el morenista Luis Fernando Vilchis, durante el segundo bimestre del año aumentaron siete delitos de alto impacto, entre ellos la violación, que tuvo un repunte de 61.5 por ciento al pasar los casos de 39 a 63 entre un periodo y otro.

Asimismo, el delito de secuestro presentó incremento del 100 por ciento, ya que las carpetas de investigación por este delito pasaron de una entre enero y febrero a dos en marzo y abril de este año.

En tanto, la trata de personas, un delito que afecta principalmente a las mujeres, registró alza del 100 por ciento, toda vez que los casos pasaron de cero a uno entre los periodos antes señalados.

Además, el delito de lesiones dolosas tuvo aumento de 9.4 por ciento, puesto que las carpetas de investigación pasaron de 812 a 889 entre el primer bimestre y el segundo bimestre del año.

A su vez, la extorsión tuvo un repunte de 5.6 por ciento, ya que los expedientes pasaron de 71 a 75 entre los periodos señalados, mientras que el robo de vehículos tuvo un crecimiento del 0.3 por ciento, debido a que los expedientes pasaron de 611 a 613.

La vendedora de una tienda de abarrotes ubicada en avenida Carlos Hank González señaló que en los últimos días son los propios policías quienes asaltan a las personas y les quitan los automóviles.

“Los detienen como para una revisión y después salen con que el carro es robado o simplemente los bajan y les quitan el carro y los dejan ahí tirados” señaló.

También apuntó que las personas que viven en la zona ya se han acostumbrado a la violencia, principalmente lo que tiene que ver con asaltos “que son tiro por viaje”, sobre todo en el transporte público; “yo prefiero viajar en Metro que en una combi, porque he tenido muy malas experiencias”, dijo.

Una joven estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 Ecatepec, también mencionó que los jóvenes estudiantes sufren mucho de asaltos. “Como saben que llevamos computadoras, nos esperan a la salida y nos las quitan”, narró.