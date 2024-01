Zacatecas: Monreal gasta 211 mdp en Oficina; en búsquedas, 10.6 mdp

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, destina al funcionamiento de su Oficina 20 veces más que el presupuesto asignado a las tareas de localización de personas desaparecidas en la entidad.

Dentro del Presupuesto de Egresos 2024 aprobado el mes pasado por el Congreso local, la Oficina del Gobernador recibió una partida de 210 millones 896 mil 230 pesos, lo que representa 19.8 veces más que los 10 millones 631 mil 512 pesos etiquetados para el Programa de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Esta disparidad se da a pesar de la crisis que enfrenta el estado en materia de desaparición forzada, como lo expuso ayer La Razón, al documentar que en los 27 meses que van de la actual administración ya se rebasó la cifra total de personas desaparecidas registradas en todo el sexenio anterior.

Cabe recordar que del 12 de septiembre del 2021 —cuando David Monreal rindió protesta al cargo— al 31 de diciembre del 2023 se registraron mil 411 personas desaparecidas, mientras que en los seis años del gobierno anterior la cifra fue de mil 393.

El miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió la primera ficha de búsqueda de este 2024, correspondiente a una mujer y sus tres hijas menores de edad, las cuales fueron vistas por última vez el pasado 26 de diciembre en el municipio de Guadalupe.

En cuanto a los recursos económicos programados para este año en Zacatecas, se estableció que de los 210 millones 896 mil 230 pesos destinados a la Oficina del Gobernador, más de la mitad, 106 millones 284 mil 399 pesos, se ejerzan en el rubro “Servicios del Despacho del Gobernador”, es decir, específicamente en la oficina personal del mandatario David Monreal.

Del resto, 82 millones 875 mil 644 pesos son para “Coordinación Institucional” y 21 millones 736 mil 187 pesos para “Apoyos otorgados por la Oficina del Gobernador”.

Gráfico

En los anexos no viene el desglose del presupuesto para el Programa de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, pero se pudo saber que no todos los recursos aprobados se utilizan para rastrear ausentes.

Dentro del citado programa está la Comisión Local de Búsqueda, un organismo al que se le asigna un presupuesto —a partir de lo autorizado para el programa— del cual debe destinar una buena parte a gasto corriente, como renta de oficinas, pago de servicios y salarios del personal.

Desde el pasado 8 de diciembre, Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión, declaró ante medios locales que los recursos con que contaría el organismo para este 2024 serían insuficientes “para realizar las labores propias de esta comisión”.

La legislación en la materia ordena que las comisiones estatales de búsqueda tengan consejos ciudadanos que funcionen como órganos de consulta.

Al respecto, el colectivo Buscadoras Zacatecas comentó que el Consejo Ciudadano de esta entidad está desarticulado. “Seguimos insistiendo, porque ya se desarticuló, ya terminó como quien dice su mandato y necesita actualizarse y no se ha hecho, ya lleva un año así y lo hemos estado solicitando y pues no, no ha habido respuestas”, apuntó.

"País de impunidad"

Respecto a este fenómeno, Cecilia Flores Armenta, dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, afirmó que las autoridades estatales en general están rebasadas y las estrategias locales y federales de combate al crimen no sirven. En entrevista con este diario, Ceci Flores señaló que este flagelo de las desapariciones ocurre en todo el territorio, y consideró que México “es un país de terrorismo”.

Y añadió: “Que tengan un desaparecido, para que vean cómo sufrimos las madres; vivimos en un país de impunidad donde no podemos esperar nada de las autoridades”.

Señaló que “la estrategia de abrazos no balazos ha dejado a la seguridad en manos de nadie y, por ello, gobernadores como el de Zacatecas, David Monreal, no hacen nada para enfrentar al crimen organizado”.

La activista narró que en días pasados quedó en un fuego cruzado derivado de una balacera en el norte del país.“Duramos dos días durmiendo en la carretera, debido a que no podíamos avanzar por las balaceras”, dijo.