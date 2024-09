6 diseños de uñas color vino, la tendencia que lidera otoño-invierno 2024

Las uñas burdeos burgundy, también conocidas como uñas color vino, son una de las tendencias que han marcado este 2024 gracias a su estilo clásico, sencillo y sobrio, por lo se trata de una tendencia que se mantendrá fuerte en lo que falta del año, por la temporada otoñal e invernal.

Sin lugar a dudas, este año ha estado marcado por la elegancia y la discreción, pues no por nada surgió la frase en redes sociales 'very demure, very mindful', para hacer referencia a un estilo elegante y sin detalles estrafalarios.

Este año, el color que ha entrado con más fuerza que nunca, ha sido el cherry red, la cual es una tonalidad burgundy, que hace referencia al color vino, cereza o granate oscuro, el cual será más protagonista que nunca. Esto ha sido visto en el maquillaje, labios, ojos y las uñas.

Burgundy, el color de otoño 2024

El color burgundy es ideal para un estilo a la vanguardia y muy moderno, por lo que es ideal para recibir al otoño 2024, ya que además es un color muy ad hoc con la temporada y es ideal si te gustan las tonalidades marrones.

La realidad es que las tonalidades del rojo siempre han estado a la moda y han marcado tendencia desde hace años, siendo a lo que recurre una mujer cuando quiere activar su energía femenina y sensual.

Los 5 mejores diseños de uñas burgundy

Lo mejor para lucir una manicura en tendencia para otoño de 2024 con las uñas color vino es elegir los nail arts más minimalistas y con acabados brillantes. Además, elige una forma almendrada y las uñas no demasiado largas, para que todo se vea very demure. Ahora, te dejamos algunos de los diseños para las uñas burgundy.

1. Clásicas

Menos es más y no hay mejor manera de demostrarlo en la manicura que al lucir unas uñas simples con el color en tendencia de la temporada. La sencillez es hermosa y o que le da el toque perfecto es terminar con brillo en lugar de mate para las uñas.

Uñas burgundy Pinterest

2. Francés

Otro de los grandes clásicos es el francés. Las uñas francesas son de lo más classy que puedes llevar y la variación con el color vino es ideal para añadirle un toque perfecto a la manicura, mezclando la delicadez con la sensualidad.

Uñas burgundy Pinterest

3. De Halloween

Aprovechando la temporada de Halloween, aprovecha el color rojo oscuro para hacerla pasar por sangre y lucir unas uñas aterradoras pero de manera mucho más discreta y abstracta.

Uñas burgundy Pinterest

4. Con pequeños detalles

Nada mejor al lucir las uñas color vino, si quieres darle un estilo más juvenil pero coqueto, que añadir figuritas. Puedes elegir estrellas, corazones, cerezas o listones, los cuales son ideales para llevar también la tendencia coquette y simple.

Uñas burgundy Pinterest

5. Glazed

Las glazed nails ya son todo un clásico de la manicura, como hemos visto en el pasado cuando Hailey Bieber puso el estilo de moda. Lucir uñas cortas con un estilo glaseado, es perfecto para esta temporada y seguro que en invierno será top.

Uñas burgundy Pinterest

6. Ombré

Las uñas burgundy con estilo ombré son perfectas para dar un estilo muy moderno al color clásico. puedes irte por lo más oscuro o lo más claro para obtener resultados completamente opuestos, pero perfectos para otoño-invierno 2024.