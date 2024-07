Buk y su tarea de buscar la felicidad en los centros de trabajo

Buk, la plataforma integral de gestión de personal fue fundada en 2017 en Chile por Jaime Arrieta, Santiago Lira, Teresita Morán, Felipe Sateler y Ricardo Sateler.

Desde ese momento se ha esforzado para convertirse en una plataforma que permite a las empresas administrar su gestión de recursos humanos, ofreciendo una amplia cartera de productos, desde servicios de primera necesidad como el pago de nóminas hasta módulos complementarios de capacitación a colaboradores.

El crecimiento que tiene en México y en otros países latinoamericanos como Chile, Perú y Colombia, y en Brasil, no es casualidad, su estrategia es clara: buscan crear entornos laborales felices para los empleados y profesionlizar la gestión del personal para los departamentos administrativos.

En entrevista con La Razón, Jaime Arrieta, CEO de la firma tecnológica, comparte que la idea de Buk nació de las mismas necesidades de eficientar los procesos en las empresas, como el papeleo, o la gestión de personal, tareas en las la que perdían mucho tiempo.

Asimismo, la plataforma obtuvo una ronda de financiamiento de 35 millones de dólares, los cuales serán utilizados para consolidar su liderazgo en América Latina al acelerar su crecimiento en México, reforzar su posición de liderazgo en Chile, Perú y Colombia, y entrar en Brasil, la principal economía de la región.

¿Qué es Buk? Nosotros nacimos como un software, o sea, una tecnología. Y los inicios de Buk viene de esta tecnología; sin embargo, me encanta decir que Buk tiene algo súper bonito, porque pasó de ser un software a buscar la felicidad. En mi caso, me gusta construir cosas, me defino como un constructor; y vimos que había un dolor gigante en el área de gestión de personas, que perdían mucho tiempo en tareas administrativas, en el papeleo, firmar el contrato laboral, hay mucho trabajo, pero qué quiere hacer el gerente recursos humanos, pues quiere estar cerca de las personas. Yo quiero que la gente, los recursos humanos, pasen el 80% del tiempo con las personas, no haciendo un trabajo administrativo.

Entonces eso es muy bonito, porque en cierto modo hemos ido acompañando a las áreas de recursos humanos, a que estén más con los trabajadores y la consecuencia de eso ha sido que el equipo de recursos humanos hoy en día tiene un rol mucho más estratégico en la organización y están participando de los Comités Ejecutivos porque están transformando a la empresa y a los trabajadores.

Y es que la oferta modular de Buk también incluye herramientas como encuestas de clima laboral, evaluaciones de rendimiento, un sistema de seguimiento de postulante y control de asistencia, con la misión de “construir lugares de trabajo más felices”, destacó Arrieta.

¿Qué fue lo que detectaron en las organizaciones? Hemos visto que las generaciones cambiaron. Me tocó meterme mucho en el tema la motivación de las personas, el cual viene dado como base; o sea, si se reconoce la motivación de la gente viene dado por una serie de cosas, que si yo (como empresa) no cumplo las más básicas, no puedo aspirar a las demás, lo que motiva en inicio es poder contar con cosas básicas, después viene el tema de relacionamiento sobre cómo yo me relaciono en mi lugar de trabajo y en tercer lugar, también la parte más emocional que el tema del desarrollo de un buen líder, entre otras cosas.

Después vienen cosas más allá que están relacionadas con otros factores como las compensaciones: el colegio de mis niños, después viene por lo general un componente variable que puede ser un bono.

¿Qué han logrado hasta el momento? Nos llena orgullo el impacto que estamos teniendo de poder ayudar a empresas a traer talento, a hacer que ese talento se quede dentro de la organización. A crear lo que nosotros llamamos un lugar de trabajo más feliz; si no se logra tener felicidad, el talento se te escapa y el talento que se desarrolla el que está motivado se queda en la empresa y atrae talento, porque la empresa es feliz y atrae gente que quiere trabajar.

Cuando tenemos un modelo tan aspiracional como lo es la felicidad, tenemos que vivirlo también internamente y hoy en día tenemos un promedio de 300 postulaciones a un cargo en Buk, porque quiero esa motivación, alcanzar esa felicidad y la empresa está atendiendo eso.

Un diferenciador para la compañía, menciona Arrieta, es el hecho de que este tipo de tecnologías normalmente venían del exterior; sin embargo, Buk fue el pionero en traer estas soluciones para las empresas latinoamericanas.

“Lo más lindo todo esto, lo que más me enorgullece, es que por lo general son tecnologías que anteriormente venían de afuera y 90% de la gente que trabaja en Buk es que hacemos tecnología para Latinoamérica de Latinoamérica; o sea, podemos nosotros como región genera tecnología”, destacó Jaime Arrieta.

¿Qué es lo que más le satisface como director de Buk? Logramos poner nuestro grano de arena para cambiar la realidad para los lugares de trabajo y ya no somos sólo un software.

¿Hacia dónde va Buk? Buk es una empresa que crece rápidamente, pasamos de un millón de dólares de ventas en 2023 a 3.3 millones de dólares de facturación, estaremos creciendo en 300 por ciento. Estamos triplicando como decía la venta todos los años, o sea, Buk crece muy rápido, tenemos 100 colaboradores en México, y 6 mil empresas en todos los países en los que operamos.