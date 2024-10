CoinFlip, una opción para invertir de forma segura en criptomonedas

En México, el mercado de criptomonedas ha ganado popularidad en los últimos años, ya que actualmente 18 por ciento de los mexicanos está optando por este tipo de inversiones; sin embargo, hacerlo, ya sea de manera convencional o con esta tecnología financiera no es fácil y menos ante el miedo de ser víctima de fraude.

Es por ello que, en un contexto donde este delito ha crecido de manera alarmante, empresas como CoinFlip cobran relevancia al ofrecer una forma segura de usar criptomonedas.

Y es que esta compañía cuenta con programas antilavado de dinero y antifraude para que sus clientes puedan invertir en criptomonedas de manera segura y legal, pues utiliza tecnología de punta para identificar si hay documentos falsos, además, alertas automatizadas para detectar transacciones potencialmente sospechosas y bloquearlas en caso de que estén relacionadas con wallets (billeteras digitales) sancionados o asociados con actividades delictivas, explicó Alejandro Bravo, director de CoinFlip en México.

En entrevista con La Razón, comentó que esto es uno de los grandes diferenciadores de CoinFlip, frente a otras compañías de criptomonedas en el mundo y por supuesto en el país, donde hasta la fecha tienen 25 cajeros de criptomonedas instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; sin embargo, señaló, esperan ampliar su red a 100 unidades.

¿La llegada de CoinFlip a México no supone una violación a las leyes mexicanas, puesto que la circulación del bitcoin no está regulado? Uno de los pilares más importantes para CoinFlip no solamente en México, sino, a nivel global es que cada vez que va a un nuevo país su apetito por cumplir la regulación local y global es máximo, siempre cumple con toda la regulación que sea aplicable en cada uno de los países a los que va y un ejemplo de esto tiene que ver justamente con los programas antilavado de dinero y también antifraude.

CoinFlip tiene herramientas bastante avanzadas para poder cumplir con los requisitos de conocer al cliente y justamente recurre a proveedores de clase mundial como Berries para que nos ayuden con la verificación de identidad; es tecnología de punta para determinar si un documento de identidad coincide con el de la persona que se encuentra frente a uno de nuestros cajeros automáticos. Tenemos, por ejemplo, supervisión de transacciones, utilizamos alertas automatizadas para detectar e identificar transacciones potencialmente sospechosas y, de hecho, monitoreamos todos los wallets que la gente utiliza en nuestra red de ATM y eventualmente bloqueamos transacciones que tenga que ver con billeteras sancionadas o que estén asociados con actividades delictivas. Esto es uno de los grandes diferenciadores de CoinFlip, no solamente a nivel local, sino, a nivel global. El entorno alrededor de las criptomonedas es cambiante y cada vez que una regulación cambia definitivamente iremos haciendo ajustes, pero siempre asegurando que nuestro cumplimiento regulatorio es absoluto, que es total en cada momento.

¿Cómo es la volatilidad de estas monedas virtuales y cuánto es su precio? En nuestros kioscos de criptomonedas hoy en día puedes interactuar con cuatro de ellas, la primera justamente es bitcoin, que es sin duda una de las más utilizadas a nivel global, hoy en día un bitcoin cuesta aproximadamente un millón 200 mil pesos; la segunda se llama ethereum, tiene un valor aproximado de 53 mil pesos; la tercera que puedes encontrar en nuestros cajeros ATM pues litecoin, que tiene un valor aproximado de mil 300 pesos y, finalmente, está USDT o también llamado tether, que tiene la particularidad que siempre está variando a lo que valga el dólar estadounidense. Una criptomoneda no es otra cosa más que una moneda digital, funciona como cualquier otra divisa, cualquier divisa está expuesta a variables microeconómicas, macroeconómicas, a especulaciones.

¿Qué oportunidades ven el mercado mexicano? Ya tenemos instalados 25 cajeros, prácticamente todos están en la Ciudad de México, excepto uno en Guadalajara, en los próximos días vamos a tener el primero en Monterrey. Esto es producto de una alianza que hemos hecho con tiendas Panini, vamos a tener al final 13 cajeros automáticos y hoy los que tenemos instalados en la Ciudad de México, pues los tenemos con distintos jugadores pequeños, otros más grandes, por ejemplo, como los restaurantes Ojo de Agua, tenemos cinco, y también estamos explorando la posibilidad de instalar más con ellos. Lo cierto es que a final de año y, de hecho, hoy en día ya prácticamente somos líderes en cuanto a kioskos de ATM también en México y es por eso que pretendemos consolidar este liderazgo hacia final de año y seguramente que el número va a ser cercano a los 100 cajeros automáticos.

En América del Norte, tenemos presencia en Estados Unidos y Canadá, por ello México sin duda era el paso natural, pero también en América y Europa tenemos presencia en Puerto Rico, Panamá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia y ahora México. CoinFlip ha sido en varias ocasiones reconocida por el crecimiento que está teniendo. Se sitúa en las quinientas primeras empresas en la lista de Inc. 5000 durante 3 años 2021, 2022 y 2023; Deloitte Technology Fast 500 también reconoció este crecimiento acelerado en 2022 y 2023.

¿Qué decirle a alguien que quiere empezar a usar criptomonedas? Lo más importante es que investiguen qué son las criptomonedas, cuál ha sido el comportamiento histórico nadie lo puede predecir hacia adelante, pero sí puedes investigar sobre el desempeño histórico que han tenido y que una vez que entiendas esto, evalúes en qué medida te pueden servir de forma personal, hagas este análisis para que entonces puedas decidir si las criptomonedas son una buena idea para ti, pero me parece que ése es el mensaje central.