Descubre México en una aventura en bicicleta

Rodar en bicicleta conociendo destinos de playa, desiertos o bosques es una experiencia llena de aventura que todo amante del ciclismo puede disfrutar en México.

Para quienes desean hacer este tipo de viajes una opción es Chaa’ México, agencia con presencia en 10 estados del país: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, por mencionar algunos.

El proyecto fue fundado en 2014 por Miguel Sánchez, biólogo de profesión, y Mirna Adriana Santos, ofrece la oportunidad de descubrir lugares del país poco conocidos.

Destino de desierto para ciclistas experimentados y que gustan de la aventura.

“La idea de Chaa’ es dar a conocer pueblitos que no son famosos turísticamente ni por Sectur (Secretaría de Turismo), ni por el turismo del estado, pero que tienen todo el potencial de belleza natural o se habla una lengua que ya se domina poco”, explicó Sánchez a La Razón.

Para los creadores de Chaa’ México no sólo se trata de guiar a un grupo de ciclistas por un recorrido, sino de hacerlos sentir parte de esas comunidades que visitan: “Además de llevar a la gente a rodar, les explicamos qué lengua se habla. Siempre estamos con guías locales, quienes están con nosotros, y con el grupo. Si hay una fiesta del pueblo, unos XV años, una boda, festividades como el Día de Muertos, nos invitan. La gente nos lleva a su casa a comer el molito del pueblo, la sopa de la casa”, destacó.

Algunos destinos son Mineral del Chico, Hidalgo; Santuario de las Luciérnagas, Tlaxcala; San Sebastián de las Grutas, Oaxaca; y Real de Catorce, San Luis Potosí.

Paseo en la costa oaxaqueña. Disfruta de la playa y la gastronomía.

El contacto con la naturaleza durante la aventura es constante. “Nuestras rutas no son por pistas ya hechas y trabajadas, son senderos por los que la gente de los pueblos camina y que no están pavimentados”, explicó.

Por ese motivo quienes acuden a este tipo de tours son ciclistas con cierta experiencia, aunque también hay algunos recorridos para novatos.

Gráfico

Para este mes de abril ofrecen el recorrido Coconetla y pistas de los Dinamos, el próximo 23; y al día siguiente habrá una rodada para novatos en montaña, ésta última está dedicada a aquellos que ya tienen experiencia en rodar en bici, pero nunca se han atrevido a hacerlo en montaña.

Chaa’ México, que cuenta con el Registro Nacional de Turismo de Sectur, se encarga de transportar al destino. Si no tienes una bicicleta apta para el viaje, puedes rentar una, aunque con un costo adicional al tour.

Cada uno de los recorridos también cuenta con seguro contra accidentes, guías, ruta y snacks. Los precios oscilan entre los $1,000 y $9,000, dependiendo del destino y de los días.

Para más detalles de los recorridos visita su página o llama al 5523203899 o al 5560359579.

En el recorrido pasarás por un impresionante río entre montañas.

Paseo en calles coloniales

Si lo que buscas es dar un recorrido tranquilo en bicicleta, el Centro Histórico de Querétaro es el sitio ideal. Existe un tour de una hora y media a dos horas en el que visitarás 18 puntos importantes, entre ellos el Cerro de las Campanas, la Plaza de Armas, el Jardín Zenea y la Plaza de la Constitución.

“La ruta la hicimos pensando en el turista promedio que probablemente no tiene tanta experiencia en la bicicleta y no está tan en forma. No es una ruta para la que tengas que entrenar semanas antes. Son solamente más de cinco kilómetros y vamos haciendo diferentes paradas”, explicó a La Razón Uriel Peña, titular de la agencia Bike Tour Querétaro.

El mínimo para reservar es de dos personas y el tour incluye bicicleta, equipo de seguridad, agua, entrada al Cerro de las Campanas y un guía. El costo es de 300 pesos por persona.