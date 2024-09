Ekatena; con ayuda de IA ayuda a la predicción de riesgos

Con la idea de mejorar y eficientizar el análisis de riesgos en el sector bancario y financiero, hace seis años surgió Ekatena, pero desde hace tres años se alojó en la nube como plataforma digital, con el uso de Inteligencia Artificial (IA) y algoritmos únicos logró reducir el tiempo de análisis de 15 días a sólo dos horas, señaló Jerónimo Creel Moreno, CEO de la empresa en entrevista con La Razón.

La plataforma tiene tres formas de uso: “Conoce a tu cliente, Conoce tu negocio y Conoce tu proveedor”, en los tres se realiza una predicción de riesgos con un informe digital para que las personas tomen las mejores decisiones.

¿Cómo funciona la plataforma? Trabajamos con bancos desde los más grandes como BBVA hasta Monex o CiBanco, tenemos de todo tipo de bancos y nos utilizan en su proceso de originación de crédito, entonces llega un prospecto a la sucursal de BBVA, una empresa que requiere un crédito y entonces a la empresa le dan dos opciones: te puedo dar respuesta en 15 días o en 2 horas si generamos tu reporte con Ekatena, el prospecto autoriza que nosotros le hagamos este reporte y una vez que tenemos esa autorización, ya podemos generar este reporte en dos horas, les damos una vicisitud de que no hay riesgo.

La plataforma se integra directamente a fuentes oficiales a nivel nacional e internacional, tenemos integraciones a nivel nacional: Servicio de Administración Tributaria (SAT), los Poderes Judiciales, portales de Transparencia federal y estatal; a nivel internacional tenemos integraciones con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Interpol; la mayoría de los casos son fuentes públicas, entonces la integración es directamente a las fuentes que te dan la información, nos conectamos y extraemos esa información de forma automatizada y luego implementamos algoritmos que hemos diseñado nosotros para procesar esa información.

No hay ningún humano solicitando información o extrayendo de forma manual la información, utilizamos IA para hacer algunas detecciones y entregamos un perfil de riesgo integral con una mayor cantidad de información de la que se recopila de manera tradicional y con la certeza de que no está manipulada, viene directamente de la fuente oficial. Damos un reporte con métricas que están sustentadas con la información oficial, entonces eliminamos el error humano y el fraude dentro del proceso de extracción y de procesamiento de la información para tomar una decisión.

Por mencionarte un caso, uno de nuestros clientes nos comentó que había tenido una particularidad con uno de los reportes que generó con nosotros: nuestro cliente le solicitó a su prospecto, la declaración anual y nuestro cliente desde nuestra plataforma descargó la declaración anual y eran diferentes entonces nosotros le dijimos aquí está la prueba de que algo está haciendo tu prospecto porque ésta viene del SAT; y al final acabó reconociendo el prospecto que se equivocó, que le había mandado una declaración que no se le tenía que mandar, si no hubiera existido Ekatena, mi cliente no hubiera tenido manera de validar si era real o no esa declaración.

¿Y Conoce a tu proveedor? También funciona para poder conocer a tu proveedor y ¿cuál es la importancia de esto? Dentro de la cadena de cualquier empresa debes tener monitoreado y conocer realmente a tu proveedor antes de iniciar una relación comercial.

Te da la seguridad de que ese proveedor está cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales, no tiene problemas legales, tiene estabilidad económica para soportar tu operación. Y entonces haces un análisis previo para ver si quieres que sea tu proveedor y lo estás monitoreando de forma automatizada, constantemente, en donde vas a darte cuenta si tiene algún problema y que puedas tomar una reacción preventiva.

Y para poder llegar a este score de riesgo, nosotros utilizamos 800 métricas que van desde si la empresa tiene demandas o no, de qué tipo, cuántas y cómo se conforma...

Jerónimo Creel, CEO de Ekatena

¿Qué información extraemos? Puede tener alertas sobre su situación fiscal, puedes monitorear que sus fiscalistas o contadores estén haciendo el trabajo que tengan, con las obligaciones fiscales puedes tener acceso a sus declaraciones anuales, mensuales, a su facturación, al comportamiento de sus clientes y de sus proveedores, ver qué tan buenos clientes tienen si les está cobrando en tiempo o no, entonces tienes diferentes métricas e información muy valiosa.

¿La ciberseguridad es importante? Para nosotros, el tema de la seguridad de la información es muy importante, porque es información que nos ayuda a tomar decisiones. Nosotros contamos con tecnología y mecanismos de seguridad que protegen al máximo la información, la encriptan de punta a punta, en todo momento la información se mantiene encriptada.

Se desvincula la información con el propietario de la información para eliminar riesgos, contamos con mecanismos de seguridad de acceso a la información, no cualquiera puede acceder al servicio, tienes que acceder mediante credenciales que se te van a proveer y un mecanismo de doble autentificación para validar realmente la identidad de quien está teniendo la información.

¿Cómo esperan cerrar el año, respecto al número de clientes? Muy bien, la verdad es que hemos crecido desde hace tres años, año por año hemos doblado nuestra cartera de clientes, este año esperamos por lo menos cerrar en 2.5 veces más que el año pasado en cuanto a nuestro número de clientes, son clientes importantes por los cual hemos tenido que pasar por muchas certificaciones y validaciones para poder trabajar con ellos.

Nuestra meta es 2.5 veces lo que generamos el año pasado tanto el número de clientes como en ingresos. El año pasado cerramos alrededor de 80 clientes y este año, estamos proyectando cerrar arriba de 250 clientes institucionales, bancos, entidades financieras principalmente y grandes corporativos que nos utilizan de una manera recurrente.

Lo que quisimos hacer fue algo muy fácil de interpretar, no tienes que ser un experto, tienes que ver el reporte, ver si está dando alguna alerta y que puedas determinar si ésta va a impactar o no

Jerónimo Creel, CEO de Ekatena

¿Cuál es el costo por utilizar Ekatena? Por utilizar nuestra plataforma, la prima es de alrededor de mil pesos al mes, con mil pesos al mes se puede tener toda la información, la documentación fiscal, aparte estar monitoreando constantemente porque toda esa información se va a actualizar cada mes de forma automática sin que el cliente tenga que hacer nada.

Tenemos modalidades: una es mensual y la otra es anual, dependiendo de lo que el cliente requiera nosotros estamos abiertos a que sea cualquiera de estas dos modalidades. Nos pasa muy seguido que arrancan con una modalidad mensual y luego ven el beneficio de la anual porque van a tener una reducción en costo y la gran mayoría de nuestros clientes se van hacia una licencia anual.

Lo que nos han dicho mucho es la parte de la usabilidad y la fácil interacción con la plataforma, es algo de lo que muchas veces nos agradecen los clientes, es amigable con el usuario, también con algunas personas que tan digitalizadas.