Google Drive tiene traducción de audio de videos gratuita

Definitivamente ésta puede ser una de las mejores funciones que Google ha implementado en Google Drive en los últimos meses. Esta nueva función que está disponible en su servicio de almacenamiento en la nube, permite a los usuarios transcribir de manera automática el audio de los videos guardados, generando al momento subtítulos, con el objetivo de hacer más sencilla la localización del contenido exacto, sin que tengan que reproducir varias veces el archivo para traducirlo.

Es importante destacar que esta función no es predeterminada, por lo que se deberá activar de manera manual. La herramienta está basada en la tecnología de reconocimiento de voz de Google para transcribir los audios de los videos. Y no, no es nada difícil utilizarla.

Así se activa esta función. Lo primero que se tiene que hacer es acceder al video en Google Drive y seleccionar la opción “Administrar pistas de subtítulos”; posteriormente deberán elegir “Generar subtítulos automáticos”. Son unos cuántos momentos los que toma el proceso para completarse y de esta manera se podrá disfrutar de esta nueva función.

Para las cuentas personales de Google Drive el proceso es igual de sencillo. Cuando se suba un video, el usuario debe hacer clic derecho y elegir la opción “Administrar pistas de subtítulos”, para escoger “Generar subtítulos automáticos”. Y no es todo, pues para los videos que se subieron antes de esta actualización, también hay la opción de subtítulos automáticos, aunque éstos deberán ser solicitados de manera manual.

Con esto, Google cumple lo prometido al lanzar esta función: que todos los videos se beneficien de la traducción al momento, sin importar la fecha de su subida al espacio de almacenamiento en el programa de Google Drive.