Luce las mejores 5 tendencias de color de cabello para la primavera del 2024

La llegada de la primavera con el regreso de la naturaleza es el momento perfecto para hacer metamorfosis y elegir un nuevo look que vaya con esta nueva temporada a la que vamos a entrar el próximo 21 de marzo, por lo cual uno de los elementos clave que por lo cual uno de los elementos clave que te harán dar el salto entre el pasado y el ahora es el color de tu cabello. Como siempre hay varias tendencias y tal como indica el 2024 este es el año de la naturalidad y el estilo clásico, por lo cual te mostramos aquellos colores que serán tus mejores aliados para conseguir este estilo eterno.

La primavera de este año será definida por los contrastes de color, los efectos glossy y los brillantes; si bien sí hay varios cortes en tendencia, en realidad no te tienes que preocupar tanto por el largo de tu cabello, por lo que te recomendamos que mires estas ideas para reinventarte y cambiar las tijeras por una brocha.

Las mejores tendencias en color de cabello este 2024

1. Champagne Hair

Los clásicos nunca mueren y el cabello champagne es uno de ellos, por lo que es buena idea atreverse con la tonalidad rubia suave del estilo, la cual da mucha iluminación al rostro y es una manera perfecta de encajar esta primavera de lo mejor con la estética old money.

2. Chocolate syrup

No es porque Hailey Bieber sea la It girl del momento, pero en definitiva ella sabe cuales son las tendencias más icónicas de hoy y por algo ella luce este tono de cabello que te ayudará a marcar los rasgos de tu rostro gracias a su oscuridad.

3. Marrón rosado

Juega con tonalidades durazno, fresa y sandia junto con sombras de cabello marrón o café claro; este blend de colores resulta favorecedor para las pieles morenas dispuestas a experimentar.

4. Cherry Cola

Este color ha sido una tendencia importante de la ropa y maquillaje que se muda a 2024 con el cabello. Dua Lipa nos demostró cómo puedes lucir espectácular con este tono de cabello que te hará lucir poderosa y como toda una diva durante la primavera.

4. Icy Blonde

Este estilo de cabello es solo para aquellas que desean un cambio extremo y no tiene miedo a la muerte capilar. Es el tono más difícil de conseguir, por lo que será necesario realizar varias sesiones de aclarado dependiendo de qué tan claro sea tu cabello y no olvides que debes cuidar a tu cabello del daño sufrido después para que luzca el potencial que este tono tiene, pues es indudable que vale la pena y se ve fenomenal y es perfecta para no despedirse del todo del frio invernal con la llegada de la primavera.