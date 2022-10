Marcas de moda y belleza se unen a la lucha contra el cáncer de mama

Cada año, octubre se tiñe de rosa para conmemorar que el 19 de dicho mes es el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama.

Durante 31 días se hace una ardua labor de concientización y visibilización de la importancia de la salud mamaria. A esta campaña se unen marcas y empresas de distintos ámbitos que buscan apoyar la investigación, educación y acceso a los servicios médicos para hacer frente a la enfermedad.

De acuerdo con la organización civil All.Can, bajo la dirección de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), la tasa de mortalidad por cáncer de mama en el país ha aumentado casi 120 por ciento en las últimas dos décadas.

Según el estudio “Tendencias de Mortalidad por Cáncer en México”, en el año 2000 había 3 mil 667 muertes, mientras que en el 2019 se registraron siete mil 945 defunciones. En ese sentido, de acuerdo con información de la fundación CIMA, fallecen alrededor de 21 mujeres mexicanas diariamente debido a esta enfermedad.

Con el fin de ayudar a reducir las cifras de mortalidad en México y en el mundo, compañías como Estée Lauder, Guess, Mango, Clōe, entre otras, buscan aportar con iniciativas a la causa contra el cáncer de mama.

1. Guess. Guess Watches se une por noveno año consecutivo a The Get In Touch Foundation, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar información accesible y capacitación en la salud del seno. Para este 2022 la firma diseñó dos relojes de edición limitada, Sparkling Pink y Sporting Pink, y el 10 por ciento de las ventas de estos artículos se donará a la fundación The Get in Touch. El Sparkling Pink cuenta con una caja de cristal de acero inoxidable y un brazalete de malla con una esfera floral de cristal sobre un fondo rosa. Mientras que el Sporting Pink tiene una caja y una correa translúcidas de nailon rosa y una esfera multifunción negra.

Guess Watches

2. Estée Lauder. La prestigiosa marca de cosméticos lanzó su famoso sérum Advanced Night Repair en un frasco de edición limitada que se viste con el lazo rosa representativo que apoya la lucha contra el cáncer de mama.

Este sérum restaura la piel por la noche, cuya fórmula busca reducir el aspecto de los múltiples signos de envejecimiento; y en su versión especial con causa es parte de la campaña de The Estée Lauder Companies, la cual se ha realizado durante 30 años, con el fin de apoyar la investigación, educación y acceso a servicios médicos para hacer frente a la enfermedad.

Estée Lauder

3. Avon . Una de las acciones que la empresa fundada en Nueva York realiza, a través de su iniciativa “Promesa para ganarle al cáncer de mama”, es la Carrera con Causa, que este 2022 por tercera ocasión será virtual del 22 al 31 de octubre. Además, también está la venta de cinco productos (crema corporal, máscara de pestañas, gel de noche con oro y gel de noche con turmalina y agua micelar) para la recaudación de fondos.

Avon

4. Clinique. La marca es parte de The Estée Lauder Companies por lo que, para sumarse a la causa, esta firma de cosméticos puso a la venta su crema hidratante Moisture Surge 100H, con Aloe Vera, ideal para pieles grasas. Este artículo destina el 100 por ciento de sus ventas para honrar y apoyar la concientización sobre el cáncer de mama.

Clinique

5. Mango. La firma de ropa se unió a la Fundación Fero para crear una colección solidaria llamada “Made of seams”, que busca animar a las mujeres a no tener miedo a mostrar sus “costuras”. La propuesta se compone de cinco camisetas, las cuales tienen estampados de seno y otras más tienen mensajes o costuras decorativas en la parte del pecho. Las ventas de estas prendas se irán destinadas a promover la investigación oncológica.

Mango

6. Clōe. La firma de bolsos también se pintó de rosa con una colección especial que se compone de tres piezas: dos en color rosa y una negra con una mascada con el tono de la causa. Se trata del modelo Briefcase look animal skin. Con estos accesorios, la marca de marroquinería mexicana apoya el trabajo de la Fundación CIMA.