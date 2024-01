Los mejores peinados con cabello suelto para lucir relajada y hermosa

Hay días en los que queremos lucir arregladas y lindas pero una cola de caballo se siente como algo demasiado básico o sin chiste; sin embargo, dejar el cabello sin tocarlo en lo absoluto tampoco parece la mejor idea; afortunadamente, hay muchas cosas que se puede hacer para que el cabello se vea lindo y darte una apariencia un poco más formal sin perder el estilo, aquí te dejamos algunas opciones para cuando necesitas arreglar tu cabello y peinarlo de una manera bonita y elegante, lo cual te hará siempre lucir hermosa.

Estos son algunos peinados para cabello suelto

El cabello suelto da una sensación de elegancia y feminidad si se utiliza de la manera adecuada, por lo cual es ideal para suavizar las facciones del rostro mientras a su vez das un aspecto más relajado

Bubble half ponytail

No hay mejor manera de decribir este estilo que "baddie". Puedes estar segura de que este peinado te dará toda la fuerza femenina de Jazmin, quien probablemente sea una de las pioneras en el efecto burbuja del cabello. Solo deber crear "globos" a lo largo de tu cola de caballo o en este caso, la media coleta que usas. Lograrás esto con bandas elásticas transparentes o decorativas, no olvides acomodar las bolitas para que queden con una forma adecuada. Una o dos de este estilo de coletas lucen bien de manera simultanea en el pelo.

Puedes usarlo en una o dos coletas. Especial

Media coleta oculta

Esta opción es ideal si no quieres que el cabello cubra tu rostro, puesto que la idea es que los costados del frente quedan controlados por el uso de gel o laca en un cuarto de coleta y que el cabello que enmarque al resto de tu rostro quede suelto; puedes hacer una o dos trenzas al frente si te gusta el toque que da al peinado. ¡Recuerda que las trenzas están en tendencia este 2024!

No olvides experimentar y atrevete a sacar tu lado más Y2K con cuentas de colores o accesorios de metal (si no eres fan de los dos miles) en las baby braids que te realices, es un look único.

Half Bun

Un medio moño es fantástico si quieres lucir relajada pero chic, ya que combina lo mejor de ambos mundos; por un lado el recogido es interesante y con estilo, pero es tan flexible que lo puedes despeinar un poco para un look casual y seguirás luciendo espectácular. Si necesitas un estilo más formal, solo debes pulir el peinado y estirarlo un poco, lucirá increíble.

Una excelente idea para un look sencillo. Especial

Trenzas

Te lo repetimos, las trenzas están de moda en 2024, entonces aporvecha para experimentar un poco y realizar distintos tipos de ellas en el cabello. Puedes recurrir a una media coleta trenzada a dos o tres cabos o la clásica corona de trenzas que otroga un estilo clásico y bohemio a cualquier outfit. Hay varias maneras de hacerlas, dependiendo de si quieres algo delgado o más visible

Esperamos que con estos estilos de peinados para cabello suelto tengas una mejor idea de cómo quieres verte y lo que deseas usar en tu pelo próximamente.