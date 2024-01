Cómo peinar tu cabello según el tipo de blusa que utilizas

El cabello es uno de los accesorios más importantes para crear un estilo armonioso y pulcro, puesto que el cómo lo peinas te puede ayudar a cambiar por completo el cómo luce alguna prenda y hacer que así destaques tus mejores cualidades físicas. Recientemente, en redes sociales se han viralizado videos donde aconsejan cómo podríamos peirnarnos para sacar el mejor provecho a lo que llevamos puesto y parece que la respuesta es bastante sencilla si lo miramos con cuidado.

En redes, se ha compartido la idea de que hay tipos de peinado que van mejor con ciertos tipos de escotes en las blusas o vestidos que llevamos puestos, ya que la intención final sería destacar el cuello y hacerlo lucir más alargado de lo que es en realidad; por ello, salta a la vista la necesidad de crear una ilusión a partir del acomodo de las prendas y el pelo. Te enseñamos cuál es la clave para lograr la armonia ideal.

Así es como puedes combinar tu peinado con la ropa que llevas puesta

La clave, como antes mencionamos, está en lucir un cuello más largo y estilizado, lo cual se logrará con encontrar un balance entre qué tan suelto dejas el cabello y que tanto te cubre la tela. En pocas palabras, conforme más piel muestres, más suelto puedes llevar el pelo, mientras que con blusas o vestidos que cubran bastante, lo mejor será recoger el cabello para que luzca tu cuello. Te dejamos algunos ejemplos para que puedas entender mejor a lo que nos referimos y puedas aplicarlo en tu día a día.

No importa demasiado el diseño de la prenda con respecto a qué tipo de peinado hacerte, aunque si sientes que pod lagun motivo estos no combinan, un buen tip es dejarte llevar por lo que sientes que amerita la ocasión y que tan "pulcra" quieres verte; si se trata de algo informal, quizás no te parezca tan necesario peinarte con calor como si se tratara de un evento más importante donde uses alguna prenda strapless.

Recuerda, sin embargo, que las reglas de la moda no existen; estas son solo recomendaciones y formas en las que puedes jugar un poco con la optica, al final, se trata de sentirte cómoda en tu propia piel y amar tu estilo.