Uñas de Navidad: Estos son los mejores diseños para el Fin de Año 2023

En el aire ya se siente el ambiente navideño, las posadas y reuniones con amigos están a la orden del día, es de tal modo que el arreglo personal comienza a ser muy importante y sin duda, para tener un atuendo de 10 en cada una de estas fiestas, las uñas son un papel muy importante.

Hay muchas formas de honrar la fecha, desde diseños a mano alzada, hasta algunas clásicas y tradicionales, también hay buenos diseños, desde largas o cortas, con punta cuadrada, almendra, coffin o estileto, en fin eso lo decides tú.

Los mejores diseños para la Navidad y el Año Nuevo 2023

Para nadie es un secreto que el rojo es el color favorito en la temporada, pero no te debes olvidar que hay otros tonos que le van perfecto a la época, entre ellos el verde y el dorado. Eso no quiere decir que te debas cerrar, atrévete a probar y sobre todo a experimentar con diseños que hagan alusión a las fiestas decembrinas, acá vamos a dejar algunas inspiraciones de colores diferentes que seguro no tenías en mente.

Uñas de Navidad Foto: Especial

Uñas de Navidad Foto: Especial

Si tu estilo es ser un poco más clásica, pero no quieres perderte el estar al día con la época, estas pueden ser algunas inspiraciones.

Uñas de Navidad Foto: Especial

Uñas de Navidad Foto: Especial

Uñas para Navidad Foto: Especial

Ahora sí, mira cá van uñas rojas, con Santa Clos, pinitos navideños, esferas, brillos y esos elementos que sin duda le quedan perfecto a las fechas. No te debes solvidar que las citas con las manicuristas están a punto de saturarse, es en este temporada cuando las personas que se dedican a ello tienen su carga de trabajo más apretada, así que agenda con tiempo.

Uñas de Navidad Foto: Especial

Uñas de Navidad Foto: Especial

Uñas de Navidad Foto: Especial

Uñas de Navidad Foto: Especial

Y de lo demás ya te encargaras de disfrutar, recuerda que sea cual sea la técnica que elijas para decorar tus manos, debes tener en cuenta que tus uñas deben estar saludables y siempre procurar tu salud al verificar los niveles de higiene del establecimiento.