Nuevo modelo inmobiliario, nuevas reglas del juego

Uno de los cambios que llegó con el fenómeno de los nómadas digitales se ve en el sector inmobiliario. Trabajadores a distancia que ganan en dólares, pero que gastan en pesos en México, les ha posibilitado costear no sólo rentas excesivamente altas, sino también un estilo que les permita vivir la experiencia turística en ambientes amigables con la naturaleza, lo que se conoce comúnmente como “sustentables”.

Sin embargo, estas nuevas formas de arrendamiento conllevan también a nuevas prácticas, tanto en lo económico como en lo legal.

Leonardo González Tejeda, analista de Propiedades.com, asegura que la de los nómadas digitales es una tendencia en consolidación que ha generado ganancias para el mercado de hasta 16 por ciento en sólo un año.

De acuerdo a un análisis interno, el precio de renta en la colonia Condesa, por ejemplo, pasó de 30 mil pesos en el primer semestre de 2021 a 35 mil pesos durante el mismo periodo de 2022.

“Dichos incrementos son mayores a años previos, lo que también genera una ganancia fuerte para los inmobiliarios que aprovechan para remodelar edificios y habilitar más espacios para home office”, explica en entrevista con La Razón.

Entre las zonas mayormente beneficiadas con este esquema en la Ciudad de México, Propiedades.com ha detectado el Corredor Condesa y la zona Condesa-Roma, donde los nómadas digitales buscan hospedarse porque hay más accesibilidad por estar en el centro de la capital, son barrios con mejor calidad de vida, buena oferta gastronómica, gimnasios, centros comerciales y precios de alquiler “accesibles” para su cartera.

Gráfico

“Tiene impacto en el sector inmobiliario de la zona, pero también ha generado un debate, porque a mayor poder adquisitivo, los precios tienden a ser mayores en el nicho de arrendamiento”, asevera.

El aumento generalizado en toda la ciudad es de 12 por ciento para departamentos y para casas sólo tres por ciento.

“Al haber un incremento de los nómadas digitales con tendencias a seguir aumentando, los precios deberán ajustarse a estas nuevas tendencias ya que la zona se debe consolidar, pues es un punto de inflexión que se debe dar. Los comercios de las zonas también se deben consolidar para que la demanda se ajuste a un estilo de vida diferente”, refiere.

En este mercado, algunas desarrolladoras han aprovechado el nuevo escenario y han impulsado proyectos en lugares paradisiacos como en la Península de Yucatán. Son inmuebles que destacan por su infraestructura, su modernidad, las áreas verdes, las instalaciones eléctricas y otras comodidades con precios que extranjeros en home office pueden cubrir.

“Colonias como Roma Norte y Sur, Condesa o Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México están absorbiendo a esta gente, pero el corredor de la Riviera Maya-Cancún o Riviera Maya-Tulum, también está absorbiendo a los nómadas en México”, destacó.

El experto agrega que la fórmula de llegada de los migrantes digitales es una manera en que las inmobiliarias están enfrentando el cambio a lo digital y a nuevas maneras de teletrabajo, así como nuevos hábitos de las personas, por ello, incentivan alquileres con mejores beneficios como la ubicación y conectividad.

LAS IRREGULARIDADES. Violación de uso de suelo, contratos de arrendamiento interrumpidos de manera ilegal o irregularidades en permisos de construcción van de la mano con las nuevas formas de alquiler.

Los propietarios no respetan los periodos de alquiler que han establecido con sus inquilinos de origen —con todo y contrato firmado—, pues al buscar convertir su inmueble en uno de alquiler temporal, a los dueños del lugar les urge comenzar un proceso de remodelación para los nuevos huéspedes, lo que provoca desalojos y denuncias legales. En otros casos, el periodo termina y simplemente ya no renuevan contratos.

Esta problemática se trata, explica González Tejeda, de un ajuste de comercialización y de mercado, lo que también es un reto para el sector absorber la demanda que se está generando, ya que aparte se va quedando un porcentaje de personas excluidas por los precios y se genera un problema más grande.

Para la diputada del PAN e integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Gabriela Salido Magos, hay falta de transparencia en los certificados de uso de suelo que se dan a los nuevos arrendatarios tipo Airbnb.

El tema de la renta de departamentos por aplicación, señala, es un servicio no regulado, ya que es una negociación entre particulares con el inmueble propiedad de una persona.

“En este tipo de rentas es que muchas de las estancias son tipo hotel por las estancias de tiempo, pero es un vacío que no se ha logrado regular en México. A final de cuentas es un asunto de particulares, es mi casa y yo lo rento”, dice.

Señaló que ya hay varias quejas de vecinos en la zona Roma-Condesa por la constante presencia de personas que no son del lugar, lo que les preocupa porque no saben qué personas pueden llegar a vivir ahí, aparte que son zonas de clase media que son cuidadas y que no contemplan un desarrollo turístico.

Que son altas, pues sí, no hay norma de que se viole algo porque son ellos quienes las imponen. “Al final de cuentas son sus casas y hacen lo que quieren y nadie les puede decir algo”, asevera.