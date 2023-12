Regalos tecnológicos que todo el mundo quiere en Navidad.

Amantes, y no tanto, de la tecnología, la que para muchos es la mejor época del año ya está aquí y es el pretexto ideal para que salgan los regalos más novedosos, esos que por meses han estado en la lista de deseos o en el carrito electrónico en espera de esa compra o ese arranque de: “para eso trabajo”.

La verdad es que también suele ser una temporada de muchas decepciones, porque en ocasiones los obsequios salen completamente de los gustos de quien los recibe, porque si estás esperando un novedoso visor de realidad virtual y debajo del arbolito para ti hay una cafetera o toda una colección de calcetines, las cosas podrían ponerse feas.

Para que lo anterior no pase, vamos a dejar una serie de regalos tecnológicos que son para todos, pues los avances no están peleados con las diversas personalidades y gustos, lo importante es que sea algo novedoso y no se vea que fuiste a último momento a conseguir lo primero que viste sin pensar un poco en la afortunada persona que recibirá tu obsequio y así quede contenta con lo que le diste en estas épocas.

Facilidad para los adultos

Las redes sociales se han encargado de mostrar cómo es que los “abuelitos y las abuelitas” gozan de la sencillez de usar un altavoz inteligente, de pedirles sus canciones favoritas y cambiar el canal de la televisión con sólo ordenar la acción, pues bien, Amazon tiene el regalo especial para ellos, se trata de Echo Show 8, que tiene todo el espíritu de Alexa, pero agrega una pantalla. Se presume con mayor capacidad de la famosa asistente para adaptarse a las necesidades de sus usuarios. La pantalla es de 8 pulgadas, integra una cámara de 13MP que es ideal para las videollamadas, puede incluso utilizarse como un dispositivo que colabore con la seguridad del hogar en el que se instale.

Facilidad para los adultos Foto: Especial

El viajero siempre los busca

Si hay que buscar un regalo para ese ser especial al que viajar le apasiona, que no ve la hora de poder pedir vacaciones para embarcarse a su próxima aventura, pues bien la respuesta está en los WT2 Edge, los audífonos de Timekettle, quizá te preguntarás qué tiene de especial para alguien que viaja unos auriculares, resulta que éstos tienen la capacidad de traducir en tiempo real 40 idiomas. Además, no sólo sirven para el turismo, suelen ser útiles en cuestiones laborales, uno de esos regalos que vaya que se agradecen, pues siempre son necesarios, ya que a veces el ser multitask provoca buscar la manera más sencilla de hacer varias cosas al mismo tiempo y los WT2 Edge son perfectos.

El viajero siempre los busca Foto: Especial

Un rato de ocio con la familia

Parece un tanto trillado, pero una consola de videojuegos jamás será una opción de dejar a un lado cuando de regalos de Navidad se trata, es uno de esos presentes que sirven para compartir y para unir a la familia y más si se trata de una a la que le gustan las tardes de juegos, la competencia y pasar ratos compartiendo. La PlayStation 5 en su versión slim es una opción, muchos sitios de ventas han anunciado diversos descuentos en esta edición, títulos como God of War: Ragnarok Valhalla y el esperado GTA VI son algunos de los más esperados. La diversión es algo que todos siempre buscamos y si se puede hacer acompañado se convierte en un gran momento.

Regalos tecnológicos que todo el mundo quiere en Navidad. Foto: Especial

Para el amante a la lectura

Para nadie es un secreto que los dispositivos Kindle revolucionaron la forma en la que se consumen libros o cualquier texto, la expansión y éxito de los ebooks encuentran en él a un gran aliado, son amigables con tamaños de letra, el brillo es el ideal, asemeja a una hoja de papel tradicional y hay modelos para cumplir con diversas necesidades. Uno de los más populares es el Kindle Paperwhite, se puede llevar a cualquier parte y esta aseveración incluye incluso la bañera, pues es inmune al agua, su luz cálida será muy amigable con la vista y cuenta con retroiluminación para leer en todo momento. Tiene capacidad para guardar miles de títulos y ofrece la posibilidad de reproducir un audiolibro si así se desea.