Sundes diseña las mejores vacaciones en propiedades de lujo

Adiferencia de otras plataformas de alquiler de casas vacacionales, Sundes no sólo ofrece a los viajeros un lugar donde hospedarse, sino que ayuda a diseñar las vacaciones perfectas, ofreciendo un servicio turístico personalizado en los principales destinos de Europa y algunos sitios de Latinoamérica, explicó Juan Pablo Zañartu, CEO y cofundador de la startup chilena.

En entrevista con La Razón, contó que Sundes surgió hace seis años, luego de unas vacaciones familiares en Los Cabos, Baja California Sur, donde la empresa turística les ofreció alquilar una propiedad “espectacular” y dio un servicio de muy buena calidad. Tras esta experiencia, dijo que se percató que no había nada parecido en Chile y mucho menos en Latinoamérica.

Desde entonces, Sundes se ha dado a la tarea de ofrecer residencias de lujo en varias zonas de Europa, de Asia y algunos países de Latinoamérica, como México, en donde este año incursionó para ampliar su catálogo y dar la oportunidad a los viajeros nacionales de disfrutar de sus 10 mil exclusivas propiedades en España, Estados Unidos, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, entre otras.

Una de las residencias dentro del catálogo de Sundes. Foto: Especial

Así, con su llegada a México, Juan Pablo Zañartu señaló que esperan este año crecer 50 por ciento en reservas respecto a 2023, cuando la empresa tuvo un crecimiento del 35 por ciento con ventas que ascienden al millón de dólares y por supuesto seguir sumando a su portafolio más residencias de lujo del continente europeo.

¿Cómo surgió Sundes? Me di cuenta que en Latinoamérica no existía el servicio y dije hay una oportunidad regional partiendo por Chile y ahí surge la idea, de ahí viene la inspiración, pero si pudiera ponerle un titular como sencillo de lo que nosotros hacemos para que se entienda fácil, somos como un Airbnb de lujo, ésa fue la idea inicial y luego empezamos a promover algunos destinos en Chile, empezamos a tener clientes chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, mexicanos, también clientes de Europa, etcétera. Muchos de estos clientes nos empezaron a preguntar: ¿me puedes ofrecer propiedades en Europa?, ¿me puedes ofrecer algo en México? Nosotros empezamos a evaluar esta necesidad de nuestros clientes; el trabajo que había que hacer era poder empezar a captar estas propiedades en el extranjero, venimos trabajando con la propiedad en el extranjero desde hace dos años y hemos ido creciendo bastante en el portafolio.

Nuestra visión es ser la agencia líder en alquiler vacacional de lujo para huéspedes en español, por eso estamos enfocados en Latinoamérica, es un mercado que no está bien atendido

Juan Pablo Zañartu, CEO de Sundes

¿En qué se diferencia Sundes de Airbnb? La diferenciación de Sundes con Airbnb es principalmente la oferta, la gran mayoría de estas propiedades son exclusivas, eso en primer lugar y en segundo lugar, la característica de las propiedades que ofrecemos se encuentran en menor medida en Airbnb, que son propiedades con grandes capacidades para recibir a varias personas, el concepto en general se conoce como Luxury Meaning o vidas de lujo, que en realidad ese concepto viene un poco de Italia, de Europa, pero son casas con mucha capacidad para recibir personas, es decir, sobre 8 a 10 personas hasta 30 y ese tipo de propiedades en Airbnb hay, pero no tanto y, por otro lado, un servicio personalizado donde nosotros más que simplemente ofrecer estas propiedades y decirle al cliente elige tú y ve qué haces, nosotros asesoramos a nuestro cliente y en ese sentido le entregamos la confianza de que todas las propiedades cumplen con altos estándares que están esperando para unas buenas vacaciones para no llevarse sorpresas.

En segundo lugar, la asesoría se traduce en conocimientos, ya que muchas veces el cliente no sabe bien a dónde quiere ir o qué características de propiedad necesita, entonces nuestro equipo empieza a tratar de entender mejor la necesidad del cliente para poder asesorar lo mejor, eso se traduce en un servicio personalizado, en un ahorro de tiempo porque organizar un viaje requiere tanto tiempo, dedicación y concentración porque obviamente uno no quiere tener una mala experiencia en su viaje, entonces el cliente delega eso y nosotros le dedicamos nuestro tiempo para poder organizar su viaje, hacerle recomendaciones de vino, de propiedades, experiencias locales, gastronomía, todo lo que sea actividades culturales, etcétera. Nuestros servicios de asesoría no tienen un costo adicional, ya viene incluido en el precio que ves en la renta por noche.

Juan Pablo Zañartu, CEO de Sundes. Foto: Especial

¿Cuántas propiedades ofrece Sundes? Tenemos alrededor de 10 mil propiedades enfocadas principalmente en Europa y Latinoamérica. En Europa tenemos alrededor de 6 mil propiedades distribuidas principalmente en España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Croacia, Inglaterra; y en Latinoamérica por el momento estamos en Chile, actualmente, tenemos alrededor de 500 propiedades, y México; también hay propiedades en las Islas del Caribe y estamos trabajando algo en el sudeste asiático. Abordamos Europa, más bien hablando del hemisferio norte, y México porque nuestros clientes provienen principalmente del hemisferio sur. Si damos la vuelta un poco al mundo, podemos atender a nuestros clientes en las dos temporadas del año, podemos ofrecerle el verano del hemisferio sur y el verano del hemisferio norte, es un poco la razón de por qué nos enfocamos en crecer en Europa y también en México. Con destinos de nieve acá en Chile y también contamos con destinos de nieve en Europa, Francia, Austria.

¿Qué metas tiene Sundes para este año y el próximo? Nuestra visión es ser la agencia o el portal líder en alquiler vacacional de lujo para huéspedes latinoamericanos, es un servicio en español, por eso estamos enfocados en Latinoamérica, es un mercado que no está bien atendido y es donde nosotros detectamos esta oportunidad. Nosotros tenemos como idea una meta más general que consiste en crecer un 50 por ciento este 2024 respecto al 2023, ya estamos aplicando esa misma tasa de crecimiento para reservas de huéspedes mexicanos y que se traduce también en lo mismo con mercados como Argentina, Chile, Uruguay.