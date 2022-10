Al menos 15 mil migrantes varados en San Pedro Tapanatepec

La situación migrante empeora al paso de los días, debido a que siguen entrando extranjeros de manera irregular por Chiapas, lo que ya creó un tapón en la zona conocida de San Pedro Tapanatepec donde hay 15 mil personas varadas.

La mayoría de los migrantes esperan que les den la Forma Múltiple para poder avanzar hacia el centro y norte del país , y salir de la localidad, debido a que ya comienza a escasear la ayuda al ser una gran cantidad de gente. Además, los permisos de salida se están tardando entre 15 y 30 días, de acuerdo a medios locales.

En San Pedro Tapanatepec se encuentran familias completas acampando, debido a que no hay otro espacio o lugar para quedarse. En las orillas de las principales avenidas se ven casas de campaña improvisadas, plásticos como techos y mochilas que resguardan las entradas o sirven de almohadas.

“ Yo vengo de República Dominicana y no traigo documentos , se me perdieron y me dicen que, si no los tengo, no me van a dar ningún permiso, por el momento no se que voy a hacer. Tengo copias, pero no me los aceptan, pues en la selva del Darién se me perdieron todos los documentos, pero vamos a esperar a ver que se puede hacer”, destacó Alexa, migrante de República Dominicana.

En este contexto, Johan Díaz de 21 años y migrante de Venezuela llegó esta mañana a la Ciudad de México procedente de Tapanatepec, luego de esperar un es a que le dieran su Forma Múltiple para abandonar el estado. “Yo salí de Venezuela hace dos meses porque la situación allá es imposible, no se puede vivir, no hay dinero y sí mucha extorsión”, explicó a este diario.

El migrante dijo que por el momento desconoce los trámites que se pueden hacer en la capital para quedarse más tiempo en el país, pues requiere de más días para ordenar sus papeles, ya que en Estados Unidos ya se encuentran sus papás y hermanos, por lo que es más fácil llegar porque tiene patrocinador, como piden las autoridades del vecino del norte.

“ Mis papás ya están allá y yo solo necesito tiempo de estar acá en México para poder ordenar mis documentos, ya que se me perdió mi pasaporte y estoy tratando de recupéralo por otras vías. Voy a ir a la Embajada o a la representación para que me apoyen, ya que mis papás me van a ayudar a irme allá. Yo no pude irme con ellos porque se me perdió mi pasaporte, pero quedamos en alcanzarlos una vez que tenga el documento”, indicó.

Johan Díaz viaja solo, pero se anexó a un grupo de 20 personas para que el traslado se haga más fácil, pues a pesar de que salió con dinero, en el trayecto se gastó todo y ya no cuenta con recursos, por lo que también necesita comenzar a trabajar “de lo que sea para tener dinero para seguir, en lo que se contacta con sus familiares.

La mayor preocupación -por el momento del migrante- es un lugar en donde quedarse, ya que es su primer objetivo al llegar a la Ciudad de México, pues no desea hacerlo en la calle.

En la capital la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) canalizó ayer a 22 venezolanos que se encontraban sin un lugar en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) a albergues, aparte que en lo que va de la semana ya suman67.

En Chihuahua, las autoridades estatales están canalizando a los extranjeros que van llegando a un albergue en la ciudad de Juárez, debido a que ahí hay condiciones para su atención y alimentación.

