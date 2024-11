Y hablando de situaciones crispadas al que ayer le gritaron en plena presentación de su libro fue al magistrado electoral Felipe de la Mata. Ocurrió frente a alumnos, exmagistrados y autoridades universitarias en el Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM, hasta donde llegó la jueza federal Karina Ibarra para decirle: “Usted… será uno de mis protagonistas históricos que figurará como el traidor de la democracia mexicana por haber votado por la supermayoría que no votamos los mexicanos”. Dando cuenta del repudio que generó entre juzgadores su posición sobre la sobrerrepresentación. Como sea, De la Mata no se quedó con las ganas de responder, aunque quien le reclamó ya no lo escuchó, pues abandonó el auditorio. “Creo que la señora jueza no ha leído mis sentencias, si se hubiera acercado conmigo a dialogar pudimos haber hablado, pero me imagino que a gritos es como ella quiere expresar su sentimiento”, asentó, antes de recordar su posición sobre el tema de la elección de jueces que no es otra, sino la de que no es una buena idea. Ahí el dato.