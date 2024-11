Sheinbaum: ‘Corte debe retrasar decisión contra reforma judicial... de cualquier forma estamos preparados’

'Yo no me quiero adelantar'

En la antesala de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que decidirá si echa o no abajo la elección judicial, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a que retrase su decisión dada la entrada en vigor de la reciente reforma que blinda los cambios a la constitución de cualquier amparo.

Independientemente de la decisión que tome el máximo tribunal, aseguró que su gobierno cuenta con un Plan B y está preparado para cualquier escenario que ocurra.

“Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada. Tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra… Vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma nosotros estamos preparados, para una o para otra”, sostuvo.

La mandataria recordó que la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma que Morena en el Congreso aprobó para que las reformas constitucionales no sean objeto de suspensiones y efectos de amparos, por lo que acusó a los ministros de la Corte de ser quienes incurren en faltas.

Señaló que el máximo tribunal no debió admitir a trámite el amparo presentado contra la reforma por parte de los partidos políticos, los cuales no están facultados para proceder en esta materia; a esto, sumó el reclamo por intentar tirar el plan judicial a pesar de que la Constitución ya dice que no se le puede modificar desde las acciones judiciales.

“Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. Es decir, la Corte se está sobrepasando sobre sus funciones… ¿Quién está provocando un problema constitucional? Ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte”. comentó.

Así, criticó también que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá haya supuesto que llegarían a una negociación con el gobierno respecto al tema, pues al ser el autor del proyecto que busca invalidar parcialmente la elección de jueces, ministros y magistrados é es quien pone en duda a la reforma.

“En su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los ocho”, dijo.

Así, insistió en exhortar a los ministros a recordar sus clases de derecho y demás formación académica a la hora de votar.

En este tenor, criticó lo dicho este fin de semana, por el expresidente Ernesto Zedillo, quien publicó un artículo de The Washington Post en donde la acusó de provocar una “crisis constitucional” por dar continuidad con el plan de la reforma judicial que llevará a una elección el próximo año.

Cuestionó el por qué publicó este artículo en un diario estadounidense y no uno nacional.

“Escribe en un periódico de Estados Unidos cuando él entregó ferrocarriles y quiso privatizar la industria eléctrica, privatizarla por completo. Solamente no pudo hacerlo por las movilizaciones populares y porque venía la elección al siguiente año. Pero su objetivo era privatizar la industria eléctrica”, dijo.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria adelantó el episodio semanal de Detector de mentiras, donde Miguel Ángel Elorza, director del fragmento, presentó diversas notas a las cuales criticó por replicar el discurso del expresidente y recordó noticias en las que se criticó y se lanzaron acusaciones contra el exmandatario.

