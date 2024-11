Sin control “no puede haber sana relación”

El exembajador de Estados Unidos en México Christopher Landau aseguró que no puede haber una sana relación entre ambas naciones mientras exista una migración descontrolada, aunado al desastre humanitario provocado por esta situación.

Acusó a la candidata a la Casa Blanca, Kamala Harris, de no creer en la soberanía nacional, ya que “ha borrado nuestra frontera sur e incentivado a millones de personas de todo el mundo a usar a México como felpudo para entrar a Estados Unidos”.

Agregó que “¿si no respeta nuestra propia soberanía, acaso creen que respeta la suya? Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo: no puede haber una sana relación México-EU mientras haya migración descontrolada (y no olvidemos el desastre humanitario)”, subrayó en sus redes sociales.

El exrepresentante diplomático en nuestro país dio tres razones a connacionales que viven y votan en Estados Unidos para que lo hagan por el republicano Donald Trump.

“Necesitamos coordinación en temas comerciales para enfrentarnos a la verdadera amenaza a nuestra prosperidad, que proviene desde China. Kamala fue una de 10 senadores que votaron en contra del T-MEC”, señaló.

Refirió que, durante su administración, el expresidente Trump negoció y firmó ese acuerdo, que ha promovido el libre y justo comercio entre ambos países y la prosperidad de los pueblos de México y Estados Unidos. “Si les importa el futuro de esa relación, la elección es clara”, apuntó.

Los 10 senadores que votaron en contra, además de Harris, son Chuck Schumer, Kirsten Gillibrand, Cory Booker, Ed Markey, Jack Reed, Sheldon Whitehouse, Brian Schatz, Pat Toomey y Bernie Sanders.

Landau hizo notar que “Kamala (tal cual como Biden) es títere de la burocracia permanente. Debe ser obvio para todos que necesitamos nuevas perspectivas para resolver nuestros retos compartidos”.