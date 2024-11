Alertan más poder de Trump contra éxodos

México se enfrentará a un Donald Trump “remasterizado, más grosero y agresivo”, pero con más poder que en su primer mandato, pues tiene mayoría en las cámaras y apoyo de los jueces para aplicar con más facilidad sus iniciativas en contra de los migrantes irregulares, aseguró la directora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón.

“Es un riesgo y un foco rojo que México debe tener en cuenta. Otro tema es que no puede hacer deportaciones masivas de la noche a la mañana porque, además, tiene costos; más bien hará algo simbólico para manejar una comunicación que demuestre a la gente que sí cumplió sus promesas; sin embargo, sí va a tomar algunas medidas, como cierres de fronteras y amagar con acciones escandalosas”, explicó.

En entrevista con La Razón, la experta en migración y seguridad mencionó que anteriormente lo frenaron las cortes federales para el tema migratorio; sin embargo, ahora tiene mucho más aliados, lo que permitirá sacar adelante sus propuestas.

Mencionó que para Donald Trump será más difícil negociar o dialogar con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en comparación con la manera como lo hacía con Andrés Manuel López Obrador, por el que tenía cierta simpatía.

Además, adelantó que no sólo va a amenazar a México con el tema migratorio, sino con el tema de la seguridad y el crimen organizado y narcotráfico, ya que quiere denominar a los cárteles con estatus de terroristas para “poder meter mano” en temas mexicanos.

Por ello, sostuvo que México debe diseñar una estrategia de seguridad muy inteligente, ya que se requiere la colaboración con Estados Unidos, aunque hasta el momento la relación esté “muy lastimada”, además de que Trump no es institucional y da mensajes sorpresivos, aparte de lanzar insultos y amenazas.

Eunice Rendón mencionó que no se sabe si Trump suspenderá programas como el Título 42 o terminarían algunos como el mismo asilo tramitado a través de la aplicación CBP One, pero aseguró que México no debe aceptar nada sin que haya igualdad de condiciones, y para ese propósito, agregó que será muy importante la acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y la del Instituto Nacional de Migración (INM).

Por separado, Irineo Mujica, director de la organización Pueblo sin Fronteras, dijo que México se enfrentará a un Trump “2.0” con todo el poder, y con la promesa de exterminar a la comunidad migrante, lo que significa una posible deportación de mexicanos de esa nación.

“Al ganar, promete muchas deportaciones; de por sí ya hay miles, ahora el problema se acreciente, porque toca a todos los migrantes. Por ello, México se va a volver a convertir en una cárcel”, advirtió.

El activista apuntó que se pueden repetir escenarios en los que la Guardia Nacional (GN) haga persecuciones contra los indocumentados, mientras que el Gobierno federal sigue sin tener un plan migratorio.

De esta manera, dijo que podrían regresar programas como Quédate en México o la separación de familias, pues aseguró que Trump viene por venganza contra la comunidad migrante. Además, señaló, México va a vender a la gente con tal de quitarse el problema.

“Ahora viene el verdadero infierno, y la gente que viene, va a tratar de correr a la frontera para ganarle al tiempo”, estimó.