El atorón pendiente

Y cuando ya muchos suponían que hay camino abierto para la elección de jueces, magistrados y ministros el año entrante, resulta que aún hay un pendiente importante. Y es que resulta que dos consejeras del Instituto Nacional Electoral, identificadas, por cierto, con bloques distintos dentro del órgano, Claudia Zavala y Rita Bell López, coincidieron en que, aunque Corte no invalidó nada de la reforma al Poder Judicial, el instituto simplemente no puede reanudar los preparativos de los comicios del año entrante, dado que aún hay suspensiones judiciales que forman parte de juicios de amparo individuales, los cuales se presentaron durante las últimas semanas y aún no tienen una resolución definitiva. “De lo que pude apreciar no se determinó nada sobre las suspensiones, entonces todavía están pues vigentes. Estamos en esta misma situación después de lo que resolvió también la Sala Superior del TEPJF, que señaló que no se puede suspender un proceso electoral, pero que pues estas suspensiones continuaban”, señaló la última. Así que sigue ahí el atorón.

