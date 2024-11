Sheinbaum: Marko Cortés hace el ridículo y es traidor a la patria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tildó al dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, de ser un traidor a la patria y de hacer el “ridículo” por insistir en que Estados Unidos sí considera al crimen organizado como terrorismo, lo que daría pie a que autoridades de aquel país irrumpan en territorio nacional para combatir a los criminales.

“No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la Patria porque no hay explicación intermedia… vamos a decirlo, está haciendo el ridículo y es traidor”, dijo.

Criticó al líder albiazul por considerar que incurrió en contradicciones al manifestar posturas a favor y en contra de distintas políticas como los programas sociales.

Negó que estos señalamientos signifiquen que su gobierno acuse formalmente al panista como traidor a la patria, figura que sí está considerada dentro del Código Penal Federal.

“Ahora, cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Ayer, de plano, ya la pide abiertamente. Así creen que van a rescatar a su posicionamiento, pues no, se van a hundir más… No lo digo porque lo vayamos a hacer, ni mucho menos, lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar, ni mucho menos, aquí hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero sólo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo. O vamos a juntarlo, está haciendo el ridículo y, aparte, pues es traidor a la patria. Entonces, así cada vez van a tener… al pueblo de México no le gusta eso, a ningún sector de nuestro país”, dijo.

