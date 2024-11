Cynthia ya pasó lista

Y resulta que la senadora Cynthia López Castro, quien se ausentó extrañamente durante la votación de la reforma de “supremacía” constitucional, y luego anunció su salida del PRI para posteriormente pasarse ya con toda formalidad a las filas de Morena, ayer ya pasó lista en la bancada del partido guinda. No ha faltado quién le volviera a recordar cómo tras ese escape de la sesión y en medio de críticas anunció su “divorcio” del PRI y pidió que no le preguntaran en ese momento con quién se iba “a casar”. El caso es que la polémica legisladora ayer publicó una nueva fotografía ahora al lado del coordinador morenista Adán Augusto López, agradeciéndole “por su respaldo y cariño”. Y agregó: “En unidad, con principios y compromiso, seguiremos construyendo el México que tanto hemos soñado”. La nueva imagen también ha desatado polémica, pues no faltó quién recordara que imágenes con mensajes similares publicó en el pasado, pero al lado del dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Uf, el costo del salto.