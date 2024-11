Lenia Batres devuelve más de 1 millón de pesos a la Tesorería

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama informó que, de diciembre de 2023 a octubre de 2024, dejó de percibir 2 millones 915 mil 101 pesos.

A través de sus redes sociales dijo que lo anterior, es de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Mexicana, que señala que ningún funcionario puede recibir remuneraciones asignadas a la persona titular de la Presidencia de la República.

Detalló que “de diciembre de 2023, fecha en que ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a octubre de 2024, he dejado de percibir 2 millones 915,101 pesos“.

Dicha cantidad resulta de 1 millón 181 mil 439 pesos que ha regresado en efectivo a la Tesorería de la Federación, así como 1 millón 733 mil 662 pesos que cuestan las prestaciones que rechazó recibir.

Las prestaciones son seguro de gastos médicos mayores y seguro de separación individualizada; asimismo, se encuentran prohibidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, de acuerdo con la ministra.

Asimismo, hizo un desglose tanto de las prestaciones que decidió no recibir, así como de la devolución en efectivo que realizó:

Devolución en efectivo: Un millón 181 mil 439 pesos

Prestaciones no recibidas Un millón 733 mil 622 pesos

Preció que el ahorro total fue de 2 millones 915 mil 101 pesos

Usuarios de redes sociales aplaudieron la acción de la ministra Lenia Batres, tras devolver dinero a la Tesorería.

La acción de la ministra Lenia Batres fue aplaudida en las redes sociales, el usuario de X @aostoaortega le comentó “excelente Ministra Lenia, su congruencia la hace grande. Abrazos“, @Renegado_Rey le dijo ”pregonando con el ejemplo", otros internautas le dijeron: “eres grander Lenia Batres”, “se agradece la congruencia y convicción de su parte, sin embargo, desde lo particular no es suficiente y se necesita que se pueda acotar y llevar a cabo desde lo general", “¡felicidades ministra!“, ”¿por qué los grandes medios no hablan de esto? No hay espacio para la honestidad y las buenas acciones. Saludos a nuestra ministra del pueblo. Que bueno que ya se van los corruptos".

¿Qué es la austeridad republicana?

De acuerdo con el IMCO, la austeridad republicana se trata de una conducta que tanto los órganos autónomos como los poderes tienen que acatar con el fin de combatir la corrupción, la desigualdad social y el despilfarro de bienes.

Esto se realiza a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos.

