De Ariadna, ni sus luces

Con la novedad de que no han cesado los bloqueos y manifestaciones en la Costa Chica y en otras regiones de Guerrero, por parte de pobladores que acusan a la Secretaría del Bienestar a nivel federal, a cargo de Ariadna Montiel, de haber realizado un mal censo de afectados, dejando a muchos de ellos sin apoyo tras el impacto del huracán John. En varios medios se ha dado cuenta de cómo habían pasado los días y los manifestantes no recibían respuesta. El caso es que ayer se cumplieron ya dos semanas en las que las cosas siguen igual. Las autoridades municipales no han logrado ser atendidas y de parte de la dependencia federal no ha habido tampoco pronunciamiento alguno. Lo peor de todo, nos hacen ver, es que en vez de aminorar, el problema amenaza con escalar, porque ahora son los empresarios los que están acusando afectaciones a sus negocios por los bloqueos, pues simplemente no se está dando, sobre todo en las zonas con vocación turística, un tránsito adecuado de insumos ni de visitantes. Así el caso.

