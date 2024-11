En fosfocaballo de hacienda

Y donde empiezan a perfilar que no habrá competencia interna, al menos no real, de cara a la renovación de su dirigencia nacional es en el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano. Muestra de ello, nos comentan, fue la cargada, perdón, cierre de filas, que ayer se dio en el registro de quien fuera su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Y es que las figuras más conocidas de ese partido, como Luis Donaldo Colosio, Alejandra Barrales, Ivonne Ortega, Patricia Mercado, Salomón Chertorivski Juan Cepeda y Amalia García, entre otros, estuvieron en la sede del partido naranja para dar cuenta de su respectivo apoyo a su postulación. Y otras también de relevancia hicieron expresiones públicas de respaldo en días pasados o mandaron representantes para el mismo fin. “No es tanto un cierre de filas en torno a una persona, sino que somos un equipo que ha venido consolidándose, que ha venido avanzando en pluralidad”, ha dicho Máynez, quien nos comentan, de no ocurrir nada que cambie el script estaría siendo ungido como líder nacional el próximo 5 de diciembre. Pendientes.

